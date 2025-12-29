Zrakoplov u zraku naglo okrenut natrag zbog izvanrednog stanja: 'Scene su bile poput horor filma'

Zrakoplov aviokompanije Ryanair bio je prisiljen prekinuti let i vratiti se u polaznu zračnu luku zbog izvanredne situacije u zrak. Let FR1121, koji je u nedjelju poletio iz zračne luke Birmingham prema Tenerefima, morao je neočekivano promijeniti rutu nakon što je tijekom preleta iznad Bretanje u Francuskoj upao u snažnu turbulenciju. Prema navodima Aviation Heralda, turbulencija je nastupila u trenutku kada su članovi posade u zrakoplovu Boeing 737-8 MAX posluživali putnike u kabini. Zbog naglih i jakih zračnih poremećaja nekoliko je putnika ozlijeđeno, a posada je bila primorana proglasiti opću izvanrednu situaciju uvođenjem tzv. “7700 squawk” koda, koji se koristi u hitnim slučajevima.

Zrakoplov se potom okrenuo i vratio natrag prema Birminghamu, gdje je sigurno sletio oko sat i 32 minute nakon polijetanja piše Daily Mail. Jedna od putnica opisala je dramatične trenutke za Express, rekavši da je situacija “izgledala kao scena iz horor filma”. Prema njezinim riječima, let je u jednom trenutku bio potpuno miran, a zatim je zrakoplov naglo skrenuo lijevo pa desno, ostavljajući dojam gubitka kontrole, nakon čega je uslijedio snažan pad tijekom kojeg su putnici bili izbačeni iz sjedala.

Iako putnica nije zadobila fizičke ozljede, istaknula je da je incident na nju ostavio ozbiljne psihološke posljedice te da ju je cijelo iskustvo duboko traumatiziralo. Nakon slijetanja u Birmingham, putnicima je pružena medicinska pomoć, a let je nastavljen prema Tenerifima. Iz Ryanaira su potvrdili događaj navodeći kako se let FR1121 vratio u Birmingham ubrzo nakon polijetanja zbog jake zračne turbulencije. Naglasili su da je zrakoplov normalno sletio, da su putnici iskrcani i vraćeni u terminal te da je manjem broju njih pružena medicinska pomoć prije nastavka putovanja.