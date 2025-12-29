Naši Portali
'NISU VIĐENE STOLJEĆIMA'

Štiteći progonjene kršćane Trump vraća SAD u Afriku

Autor
Zoran Vitas
29.12.2025.
u 17:18

Nigerija je najmnogoljudnija afrička država, a tijesnu većinu stanovništva čine muslimani

Američki predsjednik Donald Trump objavio je jučer da su Sjedinjene Države na sam Božić izvršile "snažan i smrtonosan" napad na Islamsku državu u Nigeriji. Dogodilo se to nakon što je posljednjih tjedana optuživao "afričkog diva", kako često nazivaju najmnogoljudniju afričku naciju, da njezina vlada ne uspijeva obuzdati progone kršćana. Napad se, prema navodima, dogodio u nigerijskoj državi Sokoto, no Trump nije iznio pojedinosti o konkretnim ciljevima. Nigerijski Premium Times jučer je izvijestio da su napadnuti i ciljevi u državi Zamfara, a operaciju je potvrdilo nigerijsko ministarstvo vanjskih poslova, istaknuvši da je provedena u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kako se navodi, udari su rezultat dijeljenja obavještajnih podataka i "strateške koordinacije između Afričke komande SAD-a, AFRICOM-a te nigerijske vojske".

Ključne riječi
progon kršćana Donald Trump SAD nigerija

