Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 174
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Dan nakon susreta Trumpa i Zelenskog

Putin poslao jasnu poruku vojnicima na bojištu: 'Samo nastavite za dobrobit naše velike Rusije'

Russian President Putin chairs a meeting in Moscow
Foto: MIKHAIL METZEL/REUTERS
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
29.12.2025.
u 16:43

Ruski predsjednik ustvrdio je kako su upravo vojnici i časnici ključni faktor, kako je rekao, „uspjeha ruskih snaga na bojištu“. Posebno je istaknuo one koji sudjeluju u borbama na području Donbasa

Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je poruku ruskim vojnicima koji sudjeluju u ratu u Ukrajini, samo dan nakon sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog na Floridi. U obraćanju je poručio da ruske snage trebaju nastaviti s provedbom ciljeva takozvane „specijalne vojne operacije“. 

Naglasio je kako se sve aktivnosti trebaju odvijati u skladu s planovima ruskog Glavnog stožera, pritom pohvalivši vojnike koji se nalaze na prvoj crti bojišnice. „Pozivam vas da i dalje izvršavate zadatke koji su vam povjereni, u skladu s planovima Glavnog stožera. Još jednom želim izraziti zahvalnost svim vojnicima koji se nalaze na liniji borbenog dodira i svakodnevno obavljaju borbene zadaće“, poručio je Putin.

Ruski predsjednik ustvrdio je kako su upravo vojnici i časnici ključni faktor, kako je rekao, „uspjeha ruskih snaga na bojištu“. Posebno je istaknuo one koji sudjeluju u borbama na području Donbasa. „Odlučujuću ulogu u uspjesima naših oružanih snaga imaju vojnici i časnici koji, oslobađajući Donbas, svakodnevno pokazuju hrabrost, junaštvo i spremnost da riskiraju vlastite živote“, rekao je Putin.

Dodao je kako se želi osobno obratiti pripadnicima vojske te naglasiti njihovu važnost. „Vi ste, bez ikakve sumnje, primjer služenja domovini“, poručio im je. U nastavku obraćanja Putin je naglasio da ruski vojnici svojim djelovanjem, prema njegovim riječima, rade „za dobrobit Rusije“. Zahvalio im je na službi te im uputio čestitku uoči Nove godine. „Izvršavate borbene zadaće na dobrobit naše velike Rusije. Hvala vam na hrabroj službi domovini i čestitam vam nadolazeću Novu godinu“, rekao je. 
Pogledajte što je Zelenski napravio u trenutku kada je Trump izgovorio ovu šokantnu rečenicu
Ključne riječi
vojnici Ukrajina Rusija Vladimir Putin

Komentara 2

Pogledaj Sve
FU
Fusnota
17:50 29.12.2025.

Dogodine u Kninu

BR
Brandfackel2
17:01 29.12.2025.

Samo neka Rusi nastave, vijorećim zastavama u smrt za šaku zemlje koje ionako imaju napretek i koju će za nekoliko godina nastanjivati Kinezi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!