Putin poslao jasnu poruku vojnicima na bojištu: 'Samo nastavite za dobrobit naše velike Rusije'

Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je poruku ruskim vojnicima koji sudjeluju u ratu u Ukrajini, samo dan nakon sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog na Floridi. U obraćanju je poručio da ruske snage trebaju nastaviti s provedbom ciljeva takozvane „specijalne vojne operacije“.

Naglasio je kako se sve aktivnosti trebaju odvijati u skladu s planovima ruskog Glavnog stožera, pritom pohvalivši vojnike koji se nalaze na prvoj crti bojišnice. „Pozivam vas da i dalje izvršavate zadatke koji su vam povjereni, u skladu s planovima Glavnog stožera. Još jednom želim izraziti zahvalnost svim vojnicima koji se nalaze na liniji borbenog dodira i svakodnevno obavljaju borbene zadaće“, poručio je Putin.

"Peace-wanting" Putin said in no uncertain terms that the "special military operation" will continue. He called his troops to capture the city of Zaporizhzhia.



Putin also addressed Russian soldiers, thanking them for their "valiant service" and describing their actions in… https://t.co/xVFNXaewE2 pic.twitter.com/hpy2yJiEKy — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 29, 2025

Ruski predsjednik ustvrdio je kako su upravo vojnici i časnici ključni faktor, kako je rekao, „uspjeha ruskih snaga na bojištu“. Posebno je istaknuo one koji sudjeluju u borbama na području Donbasa. „Odlučujuću ulogu u uspjesima naših oružanih snaga imaju vojnici i časnici koji, oslobađajući Donbas, svakodnevno pokazuju hrabrost, junaštvo i spremnost da riskiraju vlastite živote“, rekao je Putin.

Dodao je kako se želi osobno obratiti pripadnicima vojske te naglasiti njihovu važnost. „Vi ste, bez ikakve sumnje, primjer služenja domovini“, poručio im je. U nastavku obraćanja Putin je naglasio da ruski vojnici svojim djelovanjem, prema njegovim riječima, rade „za dobrobit Rusije“. Zahvalio im je na službi te im uputio čestitku uoči Nove godine. „Izvršavate borbene zadaće na dobrobit naše velike Rusije. Hvala vam na hrabroj službi domovini i čestitam vam nadolazeću Novu godinu“, rekao je.