Gledajte '240 sekundi' 24sata: Thompson i njegov tim kreću s tužbama. Evo što tvrde...

VEČERNJI TV

Max Primorac, utjecajni lobist iz Trumpova kruga: Bez trećeg entiteta u BiH neće biti ni Hrvata

U Sarajevu su ga nakon prošlotjednog svjedočenja u američkom Kongresu počastili epitetom 'ustaško kopile' jer se usuđuje reći da proces izgradnje nacije u BiH nije uspio i da Amerika to više ne podržava. Max Primorac u intervjuu na VečernjiTV govorio je i o drugim zanimljivim temama, pa čak i o Thomsonovu koncertu na Hipodromu koji bi članovi Trumpove administracije pozdravili, nipošto napadali