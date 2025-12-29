Naši Portali
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Thompson i njegov tim kreću s tužbama. Evo što tvrde...

VL
Autor
Večernji.hr
29.12.2025.
u 21:00

U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat. 

240 sekundi 24sata

Još iz kategorije

Božo Kovačević
49
POLITIČKI INTERVJU TJEDNA

VIDEO Božo Kovačević: Rusija je frustrirana i u slučaju vojnog poraza spremna posegnuti i za nuklearnim oružjem

Ukrajina, kaže Kovačević, ima pravo donijeti odluku da ne pristaje na primirje i na mirovni sporazum koji je za nju neprihvatljiv ili teško prihvatljiv. Ali i rukovodstvo Ukrajine treba odmjeriti da li je razumnije ući u iscrpljujući rat čiji ishod ni izdaleka ne možemo prejudicirati i čiji je ishod može biti totalni poraz Ukrajine kojoj bi prethodila totalna devastacija Ukrajine.

Capitol Hill - Political Coverage - DOGE USAID Hearing
Video sadržaj
39
VEČERNJI TV

Max Primorac, utjecajni lobist iz Trumpova kruga: Bez trećeg entiteta u BiH neće biti ni Hrvata

U Sarajevu su ga nakon prošlotjednog svjedočenja u američkom Kongresu počastili epitetom 'ustaško kopile' jer se usuđuje reći da proces izgradnje nacije u BiH nije uspio i da Amerika to više ne podržava. Max Primorac u intervjuu na VečernjiTV govorio je i o drugim zanimljivim temama, pa čak i o Thomsonovu koncertu na Hipodromu koji bi članovi Trumpove administracije pozdravili, nipošto napadali

