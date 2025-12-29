Užas u Sloveniji: Opljačkano i oskvrnuto više od 100 grobova, mještani zatečeni prizorima

Policija u Kopru istražuje masovnu krađu i skrnavljenje grobova na dva groblja, gdje je oštećeno čak 110 grobnih mjesta. Riječ je o grobljima Škofije i Sveti Anton, a prvi prizori koje su zatekli građani bili su razbijeni nadgrobni spomenici, razbacani predmeti i opljačkani grobovi. Procjenjuje se da materijalna šteta već sada premašuje 20.000 eura, piše N1 Slovenija.

Koparska policija intenzivno postupa po prijavama građana. Šef operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave Koper David Iskra potvrdio je da se točan iznos štete još uvijek utvrđuje jer ovisi o broju zaprimljenih prijava oštećenih te se mijenja iz sata u sat. Ipak, kako je naveo, već je jasno da je šteta premašila 20.000 eura.

„Ukupno je oštećeno 110 grobova, od čega 79 na groblju Škofije i 31 na groblju Sveti Anton“, rekao je Iskra, dodavši da bi konačna šteta mogla biti i veća nakon zaprimanja dodatnih prijava.

Marko Ugrin iz javnog poduzeća Marjetica Koper, koje upravlja grobljima, istaknuo je kako se krađe i vandalizam na grobnim mjestima povremeno bilježe, no razmjeri ovog slučaja, posebno na Škofijama, znatno nadmašuju sve dosadašnje incidente.

Policijska uprava Koper u priopćenju navodi da je riječ o kaznenim djelima krađe, ometanja sprovoda i skrnavljenja groba, za što je prema slovenskom zakonodavstvu predviđena kazna zatvora do tri godine. Prema dosadašnjim saznanjima, grobovi su razbijeni, razbacani ili na druge načine teško oskvrnuti, a nepoznati počinitelj otuđio je različite grobne priloge. Policija je obavila očevid i provela hitne istražne radnje te poziva sve oštećene da što prije prijave nastalu štetu. Zakupcima grobnih mjesta preporučuje se da provjere stanje grobova na kojima imaju pravo korištenja te da svaku sumnjivu ili neovlaštenu intervenciju odmah prijave najbližoj policijskoj postaji.