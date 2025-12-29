Žena ušetala u kafić i mahala s mačem, vlasnik: 'Vikala je da ima pištolj i da pijana loše gađa'

U naselju Poljana kod Lipika, jučer se dogodio nesvakidašnji incident u kojem je u ugostiteljski objekt u sklopu autopraonice ušetala žena naoružana katana mačem, oružjem koje su najčešće koristili japanski samuraji. Prema policijskom izvješću, 37-godišnja žena u više je navrata vadila katanu, a policijska obrada pokazala je da je bila pod utjecajem alkohola od 1,28 promila. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana protiv nje će biti podnesen optužni prijedlog.

Moj portal neslužbeno doznaje da se radi o ženi iz Pakraca, a kako je potvrdio vlasnik kafića u kojem se incident dogodio, situacija je bila ozbiljna i potencijalno vrlo opasna. „Nisam od samog početka bio u kafiću, ali mi je konobarica kasnije rekla da je žena u lokal ušla oko 10:30 sati. Kada sam ušao, unutra je bilo 15-ak ljudi, a žena je vadila mač iz futrole, podizala ga iznad glave i mahala s njim, a padao joj je i po podu. Ljudi su se uplašili jer je bila vidno pijana, nesuvislo je pričala i ponavljala da ima pištolj te da loše gađa kad je pijana. Nisam znao što može napraviti, pa sam pokušao prići i oduzeti mač, no bila je agresivna, a zbog dužine oružja bilo je preopasno. U 12:12 sati pozvao sam policiju. Čim su stigli, žena je izašla prema njihovim uputama, a mač je ostavila na stolu, koji je preuzeo policajac. Ovu ženu ranije nisam vidio u kafiću, a nakon incidenta puno ljudi me je zvalo i reklo da su je vidjeli kako hoda cestom s mačem u rukama“, ispričao je vlasnik.