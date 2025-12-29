Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 215
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
DRAMA U POLJANAMA

Žena ušetala u kafić i mahala s mačem, vlasnik: 'Vikala je da ima pištolj i da pijana loše gađa'

Policajci, policija
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
29.12.2025.
u 20:38

Prema policijskom izvješću, 37-godišnja žena u više je navrata vadila katanu, a policijska obrada pokazala je da je bila pod utjecajem alkohola od 1,28 promila

U naselju Poljana kod Lipika, jučer se dogodio nesvakidašnji incident u kojem je u ugostiteljski objekt u sklopu autopraonice ušetala žena naoružana katana mačem, oružjem koje su najčešće koristili japanski samuraji. Prema policijskom izvješću, 37-godišnja žena u više je navrata vadila katanu, a policijska obrada pokazala je da je bila pod utjecajem alkohola od 1,28 promila. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana protiv nje će biti podnesen optužni prijedlog.

Moj portal neslužbeno doznaje da se radi o ženi iz Pakraca, a kako je potvrdio vlasnik kafića u kojem se incident dogodio, situacija je bila ozbiljna i potencijalno vrlo opasna. „Nisam od samog početka bio u kafiću, ali mi je konobarica kasnije rekla da je žena u lokal ušla oko 10:30 sati. Kada sam ušao, unutra je bilo 15-ak ljudi, a žena je vadila mač iz futrole, podizala ga iznad glave i mahala s njim, a padao joj je i po podu. Ljudi su se uplašili jer je bila vidno pijana, nesuvislo je pričala i ponavljala da ima pištolj te da loše gađa kad je pijana. Nisam znao što može napraviti, pa sam pokušao prići i oduzeti mač, no bila je agresivna, a zbog dužine oružja bilo je preopasno. U 12:12 sati pozvao sam policiju. Čim su stigli, žena je izašla prema njihovim uputama, a mač je ostavila na stolu, koji je preuzeo policajac. Ovu ženu ranije nisam vidio u kafiću, a nakon incidenta puno ljudi me je zvalo i reklo da su je vidjeli kako hoda cestom s mačem u rukama“, ispričao je vlasnik. 

Ključne riječi
pištolj mač policija poljana Lipik

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!