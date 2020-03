Radnici ostaju bez posla i masovno se prijavljuju na burzu: 'Pitanje je hoće li nas mjere spasiti'

Svaka mjera će pomoći, no hoće li nas spasiti, to je već pitanje - kaže šibenski ugostitelj Joso Smolić, koji trenutačno ima pet zaposlenih. Nije otpuštao, računa na minimalne plaće koje je obećala država, no kako on nije od onih ugostitelja koji žive od domaćih ljudi, koji će se suzbijanjem virusa brzo vratiti nazad, nego od turističke sezone, boji se koliko će njemu trebati vremena "da se vrati u život". Veliki dio ugostitelja uz more radi isključivo sa stranim gostima, turistima, i tu će, objašnjava, biti jedna sasvim druga priča, hoće li uspjeti uhvatiti išta od sezone. K tome, mjere od 30 dana završavaju taman poslije Uskrsa kad je poslovično rupa u dolasku gostiju.

- Samo da sve ovo prođe, bit će svima puno lakše. Nije lako ni građanima, ni državi, a ni poduzetnicima i obrtnicima, preko kojih se na kraju sve prelomi. Ako se mi ne pokrenemo, neće biti ništa od toga - rekao je Smolić.

Sve do ovog tjedna, u Hrvatskoj je bilo više novozaposlenih nego otpuštenih radnika, no prema evidenciji mirovinskih osiguranika od ponedjeljka, taj se odnos promijenio. Do 16. ožujka imali smo 6860 više zaposlenih nego 29. veljače 2020. U četvrtak je na Zavodu za zapošljavanje još bilo 2000 nezaposlenih manje nego posljednjeg dana veljače, pa je i dvotjedna ožujska bilanca prijava i odjava na mirovinsko osiguranje još bila u plusu. Ipak, to stanje nije odraz trenutačnih zbivanja jer su mnogi radnici od ovoga tjedna ostali bez posla, posebno oni koji su bili zaposleni na određeno pa im i nisu produljeni ugovori. Nakon što im istekne otkazni rok, imaju 30 dana da se prijave područnoj službi za zapošljavanje. Iznimno, taj se rok može produljiti na 60 dana, poručili su iz HZZ-a. Također, podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije (dokaz o prestanku radnog odnosa, dokaz o tromjesečnoj bruto plaći, preslika tekućeg računa, osobni dokument) moguće je preporučeno poštom ili putem e-maila. Ljudi koji su radili izvan Hrvatske, na području EU, također se prijavljuju na burzu, gdje će primati naknadu sukladno domaćim propisima. Novčanu naknadu ostvaruje radnik koji je radio najmanje devet mjeseci u protekle dvije godine. Duljina trajanja naknade ovisi o radnom stažu i može se primati od tri mjeseca do godine i pol. Prvih 60 dana naknada ne može biti veća od 4369 kuna, neovisno o plaći, ali ni niža od 2184 kune. Trenutačno novčanu naknadu prima oko 37.000 nezaposlenih i ona iznosi prosječno oko 2700 kuna.

S otpuštanjem su počeli i u Krašu. Fokusirani su na zadržavanje gotovo 2500 radnih mjesta, a prestala im je potreba za angažiranjem dijela sezonskih radnika. Lani su, kažu, zaposlili 144 sezonca zbog povećanog opsega poslovanja, ali ugovor produljuju za njih 89. No, paralelno sa zbivanjima vezanim uz epidemiološku situaciju, prestaje radni odnos za 42 zaposlenika Kraša, nakon promjene vlasničke strukture. U Krašu tvrde da je posrijedi prirodni odljev za radnike koji su stekli uvjete za umirovljenje, no iz pouzdanih izvora stižu informacije da nisu posrijedi samo djelatnici koji odlaze u mirovinu. Iz Kraša opovrgavaju i informacije da su potkraj prošle godine, bez suglasnosti Radničkog vijeća, intervenirali u dio kolektivnog ugovora koji regulira visinu otpremnina, zbog čega bi ih mogle zasuti i tužbe.

VIDEO Ovo su detalji novouvedenih mjera: Nema više druženja, od sada najviše petero ljudi smije biti zajedno na jednom mjestu!