Amerikanci ukrašavaju kuće božićnim ukrasima kako bi se oraspoložili

Razumno je da dolazi do anksioznosti jer su ljudi zatvoreni u svoja četiri zida, a ulice i trgovine su prazne, ali ipak postoji način da se sve uljepša i unese malo veselja, prenosi UNILAD.com. Inače bi božićni ukrasi bili smiješni i čudni u ožujku, ali zbog stresa i samoće uzrokovane koronavirusom nekim ljudima su pomogli da pronađu veselje.

Foto: Twitter

Sve je počelo kada je Lane Grindle, radijska voditeljica napisala na Twitteru 15. ožujka: "Što ako svi postavimo opet svoje božićne ukrase? Možemo se onda voziti autom i gledati ih, a to zvuči kao dobra aktivnost u samoizolaciji."



Ljudi su ubrzo krenuli u akciju i uredili svoje okruženje. Potom su objavili fotografije na društvenim mrežama uz hashtag #LightsForLife.

Otac troje djece s Rhode Islanda, Mike Griffin podijelio je fotografiju i napisao: "Moj najmlađi sin me danas pitao možemo li postaviti lampice na drvo ispred kuće da nas oraspoloži, a ja sam rekao kako je to odlična ideja. Lampice su znak nade i pozitive mog 10 - godišnjeg sina."

We had a bit of snow this morning on our #Hope Tree pic.twitter.com/nVkLAavzMl