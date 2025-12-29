Naši Portali
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Naknada za otpad od e-cigareta raste i 2800%?

Elektri?ne cigarete sve su popularnije
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Jolanda Rak Šajn
29.12.2025.
u 20:33

Filip Tokić iz Udruge korisnika osobnih isparivača CROHM kaže kako najavljeno povećanje naknade za posebne kategorije otpada, osobito u iznosima koji se spominju, neproporcionalno i besmisleno

Nakon provedenog javnog savjetovanja o naknadama za gospodarenje otpadom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti (FZOEU), neslužbeno doznajemo kako je u zadnjem predstavljenom prijedlogu kategorija proizvoda "e-cigarete" izdvojena iz kategorije "mala oprema". Za malu opremu naknada, naime, ostaje nepromijenjena i iznosi 0,30 eura, dok bi za e-cigarete iznosila čak 8,70 eura/kg, što nije bilo dio javnog savjetovanja niti je prošlo postupak javnih konzultacija, a riječ je povećanju od 2800% (29 puta!). To je, drži se, diskriminatorno. Imalo bi gotovo porezni učinak i otvara prostor ilegalnoj trgovini, a dolazi u vrijeme kad je u javnom savjetovanju i Nacrt Uredbe o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode koja predviđa posebni porez/trošarine na isti proizvod (e-tekućine).

Filip Tokić iz Udruge korisnika osobnih isparivača CROHM kaže kako najavljeno povećanje naknade za posebne kategorije otpada, osobito u iznosima koji se spominju, neproporcionalno i besmisleno jer ne prepoznaje stvarne razlike u utjecaju pojedinih proizvoda na okoliš. – Isti sustav koji kod npr. automobila vrlo precizno razlikuje opterećenje prema emisijama CO2, ovdje primjenjuje paušalni pristup bez ikakve razmjernosti. Međutim, ključno je naglasiti da glavni razlog zbog kojeg će bivši i sadašnji pušači ostati bez alternative nije ova naknada, nego drakonska trošarina Ministarstva financija koja ima za cilj zatvaranje isključivo specijaliziranih dućana. Kumulativni učinak trošarina i dodatnih nameta neće rezultirati ni čišćim okolišem ni boljim javnim zdravljem, već povratkom dijela korisnika klasičnim cigaretama ili sivom tržištu – zaključuje Tokić.

Iz FZOEU-a kažu kako su na temu ulaznih naknada na proizvode koji se stavljaju na tržište, a koji će jednog dana biti svrstani u posebne kategorije otpada te zbrinuti u skladu s načelima kružnog gospodarstva, imali više sastanaka s interesnim udruženjima HGK, HUP-om, HOK-om, Eko-ozrom, Udruženjem za obnovljive izvore energije te ostalim zainteresiranim dionicima. – Analiziramo njihove komentare, a što se tiče primjene novih izračuna oni neće ići odmah od 1. siječnja sljedeće godine jer se na tome još radi – kažu iz Fonda. Dodaju kako ulazne i izlazne naknade ne bi trebale znatnije utjecati na konačnu cijenu proizvoda na tržištu, pogotovo jer će se kod nekih proizvoda one i smanjivati.
Arktički šok prodrmat će Europu: Stiže obilan snijeg i ledene temperature

Ključne riječi
e-cigarete CO2 FZOEU Fond za zaštitu okoliša gospodarenje otpadom Filip Tokić

