SPORAZUM O PREKIDU VATRE

Hamas uoči sastanka Trumpa i Netanyahua poručuje da neće položiti oružje

VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
29.12.2025.
u 19:40

Sporazum je stupio na snagu u listopadu. U središtu pregovora je razoružavanje Hamasa, koji to odbija

Oružani ogranak Hamasa ponovno je u ponedjeljak, uoči sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua posvećenog budućnosti Pojasa Gaze, poručio da se neće razoružati. Brigade Izudina al-Kasama potvrdile su također da je poginuo njihov glasnogovornik Abu Obeida, što je Izrael objavio u kolovozu. "Naš narod će se braniti i neće se odreći svojeg oružja dok god traje okupacija, neće se predati, čak i ako se bude morao braniti golim rukama", rekao je njihov novi glasnogovornik, koji je preuzeo isto ratno ime, u videoporuci objavljenoj na Telegramu.

Izjava je objavljena nekoliko sati uoči sastanka između izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i američkog predsjednika Donalda Trumpa na Floridi. Washington i regionalni posrednici žele ubrzati ritam provedbe sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa u Pojasu Gaze kako bi se prešlo na drugu fazu. Sporazum je stupio na snagu u listopadu. U središtu pregovora je razoružavanje Hamasa, koji to odbija. Hamas je nedavno predložio "zamrzavanje ili skladištenje oružja" i odgovornost prebacio na Izrael. "Pozivamo sve uključene strane da rade na razoružavanju ubojitog oružja okupacije, koje se koristilo i koje se i dalje koristi za istrebljenje našeg naroda", rekao je novi Abu Obeida.
Ključne riječi
Gaza videoporuka Telegram Hamas Donald Trump Benjamin Netanyahu

