Situacija u SDP-u sada već utječe na cjelokupnu političku scenu

Amsterdamska koalicija priprema program s kojim misli u kampanju za EU izbore. Jel imate prve konture, što je to s čime će se koalicija predstaviti građanima?

Mi smo izbore za Europski parlament shvatili ozbiljno, budući da se radi o iznimno važnim izborima čiji rezultat ima veliki utjecaj na život građana Hrvatske, puno veći nego na primjer predsjednički izbori jer zakonodavstvo Europske unije predstavlja pedeset posto zakonodavstva Hrvatske, dok je predsjednik ili predsjednica sa svojim ograničenim ovlastima jako malo utječu na svakodnevni život građana. Obzirom na to mi u GLAS-u, IDS-u i Pametnom pristupili smo koalicijskim pregovorima ozbiljno i oni se odvijaju u dobroj atmosferi, razgovaramo otvoreno o svim pitanjima i razvili smo partnerski odnos pun međusobnog povjerenja.

Nacrt koalicijskog sporazuma, kao i programa već postoje i iz tih dokumenata bit će vidljiv odnos tri ravnopravne stranke koje zastupaju vrijednosti liberalne demokracije. Koalicijski sporazum sastavljen je za tri izborna ciklusa, dakle za europske, predsjedničke i parlamentarne izbore čime gradimo dugoročnu suradnju na platformi liberalno-građanskog centra. Cilj koalicijskog programa jest približiti građanima Europsku uniju, ukazati na one europske politike koje ih se neposredno tiču i koje predstavljaju priliku za bolji život svakoga od njih.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Želimo više Europe u Hrvatskoj, a manje hrvatskih građana u drugim zemljama EU. Program nosi u sebi i jasan vrijednosni sustav koji je zajednički GLAS-u, IDS-u i Pametnom, ali i svim liberalnim strankama u EU, a to su zaštita temeljnih ljudskih i građanskih prava, pravna sigurnost odnosno vladavina prava, slobodno tržište i solidarnost s najslabijima. Tim vrijednostima moramo se suprotstaviti rastućem desnom radikalizmu i populizmu u cijeloj Europi, a posebno u Hrvatskoj.

Vi također idete na listu za EU parlament, kao zadnja na listi dok je IDS-ov Ivan Jakovčić taj koji će listu nositi. Što ako vi dobijete više glasova, zanima li vas ta pozicija?

I meni i svim kolegicama i kolegama koje će biti na listi za EU parlament na prvom mjestu mora biti uspjeh liste, odnosno uspjeh koalicije i uspjeh liberalnog lijevog centra u budućnosti. Zato sam odlučila ići na listu kako bih svojim imenom i prezimenom stala iza našeg zajedničkog projekta i doprinijela što boljem rezultatu.

Lista će, sigurna sam, biti najkvalitetnija i tko god uđe u Europski parlament zastupat će građane Hrvatske na najbolji mogući način i istovremeno promovirati liberalno demokratske vrijednosti. sva dosadašnja istraživanja pokazuju da građani i dalje prepoznaju moju dosljednost koju sam pokazala baveći se politikom, to cijene i poštuju i ja to neću iznevjeriti. To je zalog koji ću uložiti i u zajednički nastup koalicije na EU izborima.

Jeste spremni prepustiti taj mandat kolegi Jakovčiću i može li takav scenarij ugroziti Amsterdamsku koaliciju za koju se često kaže da je i nastala upravo zbog EU izbora?

Tzv. Amsterdamska koalicija nije nastala samo zbog EU izbora već je cilj koalicije vratiti povjerenje građana u liberalni lijevi centar. Stranke koje su do sada zastupale birače tog vrijednosnog sustava su se kompromitirale i mjesto liberala na političkoj sceni Hrvatske je ostalo ispražnjeno. Nama je cilj popuniti sadržajem taj ispražnjeni politički prostor.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

A što se tiče toga tko će osvojiti mandat u EU parlamentu i tko će kome što prepustiti, jedino o čemu razmišljam i što mi je cilj da naša zajednička lista dobije povjerenje građana, ostvari dobar rezultat i osvoji mandate u Europskom parlamentu.

Neki vjeruju i u prijevremene izbore, možda i na jesen. Kakav je vaš stav, je li Vlada stabilna?

Ova Vlada, bez obzira na tanku većinu, do sada je pokazala sposobnost preživljavanja jer se sastoji od koalicijskih partnera koji su svi međusobno ucijenjeni, a protiv nekih se i vode i sudski psotupci. Nikome od njih izbori ne odgovaraju i smatram da će se ucjene i trgovina nastaviti do kraja mandata.

To je loše za ovu zemlju jer takva Vlada nije sposobna ni za jednu ozbiljnu reformu. Vlada trgovaca i ucijenjenih će najvjerojatnije opstati do kraja.

Ipak, koalicijski su se odnosi poremetili nakon što je Milorad Pupovac u bačkoj Palanci propustio reagirati na Vučićeve najnovije ispade. Kako vi gledate na pogoršavanje hrvatsko-srpskih odnosa, ponašanje šefa SDSS-a, ali i cijelog državnog vrha po tom pitanju?

Sad je već tradicija da svakog 5. kolovoza imamo nacionalističke ispade predsjednika Srbije g. Vučića. Smatram da Oluju trebamo obilježavati dostojanstveno, slaviti pobjedu i oslobođenje Hrvatske, ali isto tako moramo pokazati pijetet spram svih nevinih srpskih žrtava kojih je bilo nakon Oluje.

Što se tiče gospodin Pupovca, on je legitimni predstavnik srpske zajednice u Hrvatskoj, što poštujem i sama sam spremna svaki put stati u obranu svakog predstavnika i svakog pripadnika nacionalnih manjina pogotovo kad ih se napada s nacionalističkih pozicija. Međutim, mislim da g. Pupovcu nije bilo mjesto na onakvom skupu s Vučićem, Dodikom i ostalim sjenama prošlosti na kojem su se mogle čuti poruke iz 90tih godina koje se dovele do nesreće koja je zadesila hrvatski, ali i srpski narod. Osim toga gospodin Pupovac ni po svom političkom habitusu ne pripada onakvom društvu.

Hrvatska i Srbija su susjedi i Srbi u Hrvatskoj, kao i Hrvati u Srbiji moraju biti most suradnje između dviju država. Mi moramo zajedno živjeti i malo po malo prevladavati međusobne razlike, kako se nikad u budućnosti ne bi desilo on što se desilo 90ih godina.

Sam Pupovac za njemački list kazao je da u Hrvatskoj jača desnica i da država nema snage jasno reći da je ZDS ustaški podrav. Slažete li se s tom konstatacijom i je li Pupovac, s obzirom da je i sam na vlasti, učinio dovoljno da se to promijeni?

Mogu se složiti s tom konstatacijom. Niti premijer, a pogotovo predsjednica Republike nisu jasno osudili taj ustaški pozdrav. Predsjednica ga je čak branila nemuštom tezom o „starom hrvatskom pozdravu“. „Za dom spremni!“ nije nikakav stari hrvatski pozdrav, već pozdrav jednog marionetskog nacističkog režima koji je ubijao i protjerivao ljude samo zbog njihove vjere, nacije ili političkog opredjeljenja.

Foto: Srđan Ilić/PIXSELL

Za mene je „Za dom spremni“ isto što i „Sieg Heil“. Gospodin Pupovac, ali i HNS i HSLS kao koalicijski partneri su svakako mogli učiniti više da se jasno raskrsti s tim pozdravom, ali na primjeru ploče HOS-a u Jasenovcu, pokazala se ucjenjivačka priroda vladajuće koalicije. Već sam jednom rekla da je ta farsa s premještanjem ploče kao da ploča na kojoj piše Sieg Heil ne može biti u Dachauu, a može npr. u Münchenu. Ova vladajuća većina nema kapaciteta riješti nijedan problem, pa ni ovaj.

Kako gledate na činjenicu da je policija odbila prijaviti Thompsonu zbog pjevanja Čavoglava u izvornom obliku, a istovremeno imamo slučaj da se pod pritiskom braniteljskih udruga organizatori otkazuju Bajagin koncert u Karlovcu?

Policija je u slučaju Thompsona odlučila sama arbitrirati i igrati se suda. Nije na policiji da utvrđuje je li izvikivanje pozdrava Za dom spremni kažnjivo ili ne, već na pravosuđu. Oni su se očito rukovodili presudom Prekršajnog suda u Slunju koji je oslobodio Thompsona, a nisu uzeli u obzir stav Visokog prekršajnog suda prema kojem je svako javno izvikivanje 'Za dom spremni' prekršaj.

Foto: Edina Zuko/PIXSELL

Što se tiče otkazivanja Bajaginog koncerta smatram da je nedopustivo popuštanje braniteljskim udrugama koje su si uzele za pravo ponašati se kao dežurni cenzori. Na taj način preuzele su obrazac ponašanja bivšeg SUBNOR-a koji je u bivšem sistemu cenzurirao filmove i glazbu. Bajaga je inače moj Bjelovarčanin na čijoj glazbi su odrasle generacije i kroz svoj opus nikada nije promovirao nacionalizam i mržnju.

Ovdje bi također pohvalila dečke iz Hladnog Piva koji su se solidarizirali za svojim kolegom, a koji su pak u Splitu doživjeli pokušaj zabrane na inicijativu notornog Velimira Bujanca.

Ispor radara je prošla i vijest da je Plenković rehabilitirao Božidara Kalmetu. Kako gledate na taj potez šefa HDZ-a?

Ne iznenađuje me to previše jer ipak se radi o HDZ-u. Premijer Plenković je ovim potezom sam sebi skočio u usta budući je samo prije nešto više od godinu dana prisilio Božidara Kalmetu da se povuče iz kampanje za gradonačelnika Zadra zbog tereta sudskih postupaka, a sada tog istog čovjeka promovira u HDZ-u.

Plenković očito traži jake saveznike u stranci kako bi ojačao svoju poziciju, a Kalmeta bez obzira na sudske postupke uživa podršku HDZ-ovaca.

Usred ljeta vlada se odlučila na zapošljavanja po javnim poduzećima?

Sve problematične odluke, pa tako i ovu, vlada je odlučila provesti za vrijeme godišnjih odmora kad je većina građana na moru i ne prate detaljno vijesti niti politiku. To je najbolji način da progurate nešto `ispod žita´.

Svi smo svjesni glomaznog državnog aparata, što u javnoj upravi, a pogotovo u državnim poduzećima i umjesto da idemo na racionalizaciju sustava, zapošljavamo nove ljude bez ikakve suvisle analize.

Zagrebački gradonačelnik u ljetnoj je ofenzivi. Vi ste ranije izjavili da Bandić očito želi na Pantovčak. Mislite li da itko ima šanse dobiti te izbore pored Kolinde Grabar Kitarović?

Već neko vrijeme gradonačelnik je u kampanji i sad je očito da su mu cilj predsjednički izbori. Očito da se na trošak Zagrepčanki i Zagrepčana sprema u kamapanju za „gradonačelnika Hrvatske“ i to se vidi iz raznih donacija koje iz zagrebačkog proračuna dijeli po cijeloj Hrvatskoj. On se već duži niz godina ponaša kao šerif koji se prema gradskim novcima odnosi kao prema vlastitim.

Istovremeno gradski proračun je u gubitku, ali njega to ne sprečava da zagrabi još malo kako bi financirao još jednu neuspješnu nacionalnu kampanju. Mislim da on neće uspjeti postati predsjednikom Republike, ali njegova kandidatura mogla bi Kolindi Grabar Kitarović uzeti dosta glasova jer Milan Bandić je s vremenom postao kandidat desnice što je još jasnije nakon gradske koalicije sa Zlatkom Hasanbegovićem.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL/Ilustracija

Hoće li Amsterdamska koalicija imati svog kandidata i mislite li, kao i Vesna Pusić, da bi cijela oporba trebala stati iza jednog imena?

Našoj koaliciji je u interesu istaknuti svog zajedničkog predsjedničkog kandidata ili zajednički podržati nekog drugog kandidata. Prije te odluke potrebno je dobro sve analizirati i vidjeti tko bi bio najozbiljniji kandidat. Do predsjedničkih izbora ima dovoljno vremena i na vrijeme ćemo kao koalicija donijeti odluku.

Imate li vi danas te ambicije, pogotovo iz razloga što ste prema istraživanjima među četiri najpopularnija političara u državi?

Već sam nekoliko puta rekla da se ne vidim u toj ulozi, ali uvijek u politici morate malo odškrinuti vrata za tu mogućnost. Okolnosti u politici su često nepredvidive, a što se tiče istraživanja ona su mi iz mjeseca u mjesec potvrda da odgovorno radim svoj posao za koji su me građani dva puta birali.

Nije popularno komentirate druge stranke, međutim, stanje u SDP-u pogađa i cijelu oporbu. Vjerujete li da će Bernardić otići s mjesta šefa SDP-a i mislite li da još postoji nada da se ta stranka ne raspadne?

Dobro ste rekli da nije popularno komentirati stanje u drugim strankama, ali ozbiljnost situacije u SDP-u je nadišla njih same i prelijeva se cjelokupnu situaciju u opoziciji jer njih građani i dalje doživljavaju kao vodeću oporbenu stranku. Na taj način situacija u SDP-u utječe na cjelokupnu političku scenu jer dok se SDP bavi samim sobom HDZ može raditi što hoće.

Ovo je jedan od razloga zašto smo se GLAS, IDS i Pametno počeli okupljati, jer dok se kolege u SDP-u ne zbroje i uozbilje netko mora zastupati interese građanskog lijevog centra. Mi svojim primjerom želimo pokazati da postoji ozbiljna i odgovorna opozicija ovoj Vladi, ali i rastućem desnom radikalizmu u Hrvatskoj.

