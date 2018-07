Hajdaš Dončić gubi mjesto potpredsjednika Sabora?

Suspendirani članovi Predsjedništva SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Peđa Grbin, Mihael Zmajlović i Vedran Babić danas će Statutarnoj komisiji stranke predati žalbu za odluku Glavnog odbora o suspenziji. Kako neslužbeno doznajemo, četvorica suspendiranih u žalbi će se pozvati na kršenje demokratskih procedura, odnosno na formalne pogreške u predlaganju suspenzije.

Kršenje Statuta

Naime, četvero suspendiranih nije bilo pozvano na sjednicu Glavnog odbora da iznesu svoju obranu i stranu priče prije nego ih se suspendiralo. Drugim riječima, nisu imali ni pravo na prigovor. U samoj odluci o suspenziji, nadalje, navedena je odluka Predsjedništva SDP-a o kršenju Statuta, ali koja je bila općenita, odnosno u kojoj se nisu spominjala imena članova vodstva koji su prekršili Statut, već je korištena formulacija “neki članovi”.

Nakon što zaprimi žalbu Statutarna komisija ima rok od 60 dana da žalbu riješi, ali naši sugovornici iz stranke ne vjeruju da će biti riješena u korist suspendiranih s obzirom na to da u komisiji predsjednik stranke Davor Bernardić ima “većinu”. Mnogo je izgledniji scenarij, drže, da će Statutarna komisija samo potvrditi odluku Glavnog odbora o suspenziji četvorke, a da će se u rujnu, kada ponovno krene zasjedanje Sabora, suspendirane dodatno kazniti. I to mjestima u saborskim odborima, a Sinišu Hajdaša Dončića i mjestom potpredsjednika Sabora.

– Većinsko raspoloženje u vodstvu je takvo da Siniša Hajdaš Dončić ne može više ostati na najvišoj dužnosničkoj poziciji koju stranka ima, a to je mjesto potpredsjednika Sabora. On se s te pozicije mora maknuti i to se mjesto mora ponuditi nekome drugome – kaže naš izvor iz vrha stranke. Kome, još je nepoznato, no u igri je, navodno, nekoliko imena i to Borisa Lalovca, Franka Vidovića, ali i Arsena Bauka koji bi mogao ostati bez mjesta šefa Kluba zastupnika s obzirom na to da tu poziciji, nakon što mu je 24 zastupnika reklo da ga ne želi na mjestu šefa stranke, hoće sam Davor Bernardić.

Izvor blizak pobunjenicima kaže pak da sigurno neće biti kako je to Bernardić zamislio jer za takve odluke neće imati većinu u Klubu. Iz čega se daje zaključiti kako se početkom rujna u SDP-u mogu očekivati novi sukobi. Koji zapravo ne jenjavaju ni ovih dana.

Prvi tražio sankcije

U nedjelju su tako raspuštena tijela SDP-a Gospić čiji predsjednik Nikola Maras nije slovio za člana odanog Davoru Bernardiću. Dapače, u četvrtak su dali podršku četvorici nedavno suspendiranih članova Predsjedništva SDP-a te zatražili unutarstranačke izbore u SDP-u.

Tijela je raspustilo vodstvo SDP-a Ličko-senjske županije koje vodi Tomislav Zrinski, koji je na zadnjoj sjednici Glavnog odbora prvi tražio da se pokrene pitanje sankcioniranja četvorke.

Odluku o raspuštanju mora potvrditi i Predsjedništvo SDP-a.

>> SDP-u treba šef vizionar koji će otvarati vidike, a ne menadžer ili knjigovođa