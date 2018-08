Mladi gradonačelnici SDP-a žele obećano – micanje Bernardića

Dva dana prije okupljanja mladih SDP-ovih načelnika i gradonačelnika koje se treba dogoditi uoči Maratona lađa, najvjerojatnije u Pločama, jedan od sudionika tog sastanka na kojem se planira raspraviti stanje u SDP-u praktički se ponudio za šefa stranke.

Riječ je o mladom koprivničkom gradonačelniku Mišelu Jakšiću koji je u intervjuu Globusu po drugi put do sada poručio da Davor Bernardić više ne može biti predsjednik stranke, ali koji je ovog puta kazao i kako on osobno ima ambiciju sudjelovati u kreiranju tog novog puta SDP-a.

Istup Mišela Jakšića

– Motiviran sam i imam ambiciju dati sve od sebe da se SDP vrati na pobjedničke tračnice gdje će se naši protivnici bojati kvalitete naših politika i programa, a ne voziti politički spust bez prepreka kao što je danas – kazao je Jakšić Globusu.

Jakšić je ujedno i potpisnik pisma zajedno sa sedmero gradonačelnika SDP-a, koji se za vikend i nalaze u Pločama, a u kojem su u lipnju tražili nove unutarstranačke izbore, ali isto tako poručili da se ne slažu s načinom na koji su Siniša Hajdaš Dončić i Peđa Grbin krenuli rušiti aktualnog predsjednika Davora Bernardića.

Jakšićev istup, osim što je pokazao da koprivnički gradonačelnik ima ambiciju biti dio nove stranačke križaljke, pokazao je i da se u rujnu upravo slaganje nove stranačke križaljke može i očekivati.

Trenutačno stanje potpuno je neodrživo i u SDP-u se jednostavno nešto mora dogoditi jer ovakav kaos koji trenutačno vlada, u kojem svatko istupa kada mu padne na pamet i u kojem svaka organizacija radi što ju je volja ne može dugo trajati.

No za početak će se već za vikend vidjeti koliko je ta struja sastavljena od gradonačelnika i načelnika spremna daleko ići i koje će poruke sa svog sastanka poslati. Ono što se neformalno može među njima čuti jest da svi oni žele da Davor Bernardić ode s čelnog mjesta jer nije dorastao funkciji. Žele i novi SDP s jasnim programom i novim ljudima u vodstvu, a da bi se to postiglo, potrebno je ići na nove unutarstranačke izbore.

Naši sugovornici iz te opcije i dalje vjeruju da će se Bernardića uspjeti nagovoriti da podnese ostavku, ali i da će se uspjeti nagovoriti potpredsjednika stranke Zlatka Komadinu da kao v.d šefa preuzme vođenje stranke dok se novi izbori ne organiziraju.

– Drugog rješenja ne vidim. Moramo ići na nove izbore, ali ne odmah jer to ne bismo u ovom trenutku mogli preživjeti. No nakon EU izbora to se mora dogoditi, a do tada stranku treba voditi Komadina koji mora imenovati koordinatore za EU izbore i ti ljudi trebaju od jeseni krenuti raditi. To moraju biti novi ljudi i tu se može vidjeti tko može, a tko ne – kaže jedan SDP-ov gradonačelnik.

Odigra li se cijela priča u SDP-u doista na ovaj način, ne treba isključiti opciju da novog kandidata za šefa stranke, ekipa koja je Bernardića i dovela za predsjednika i koja ga i danas štiti na toj poziciji, doista krene tražiti među osmero mladih gradonačelnika. Osim Jakšića, kao potencijalnog kandidata neki vide i Mišu Krstičevića, mladog gradonačelnika Ploča.

Njihovo pismo bila im je velika pomoć kada su tzv. pučisti krenuli rušiti Bernardića i kada su za to dobivali iz dana u dan sve veću podršku. Bez obećanja da će Bernardić otići pitanje bi li pisma uopće bilo. Tako da neki od potpisnika itekako čekaju da se dug ispuni.

Razne teorije

I zato će biti itekako zanimljivo čuti i poruke koje će se za vikend s tog neformalnog sastanka gradonačelnika s juga Hrvatske i poslati. Ili će zatražiti ono zbog čega su se i okupili ili ih je netko okupio ili će kupiti Davoru Bernardiću još malo života na čelu stranke.

Koliko je taj sastanak koji se treba dogoditi u Pločama podigao prašine, najbolje govori podatak da se sada na Maratonu lađa planira “ukazati” i Davor Bernardić kako bi mu umanjio značaj.

A inicijativa se nije svidjela ni “pučistima” koji spomenutu ekipu smatraju projektom dvojice potpredsjednika stranke Zlatka Komadine i Rajka Ostojića.