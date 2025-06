Šime Erlić za Večernji: Stranačka iskaznica neće biti presudna, provest ćemo reformu uprave i zadarskih tvrtki

Šime Erlić (HDZ) novi je zadarski gradonačelnik. O odlasku iz Vlade, kandidaturi, o izboru za gradonačelnika, svojim stranačkim predsjednicima Plenkoviću i Kalmeti, ali i o “zadarskom listiću”, oporbi, svojim planovima u gradonačelničkom mandatu, te naposljetku i o činjenici da HDZ za većinu u gradskom vijeću Zadra treba još dvije ruke, Šime Erlić dao je intervju Večernjem listu.

1. Zadrani su Vas izabrali za gradonačelnika. Kakvom ocjenjujete kampanju i Vašu i od svih protukandidata i zašto su, po Vašem mišljenju, Zadrani izabrali Vas? Zahvalan sam na povjerenju koje sam dobio od sugrađana, ali svjestan sam i pozitivno nervozan jer znam da to povjerenje obvezuje. Imam snažan motiv uhvatiti se svega što smo najavili u kampanji kako bi rezultati što prije bili vidljivi… Osjećat ću se uspješnim ako zadržim povjerenje građana koji su mi dali svoj glas, ali i ako se uspijem približiti i kroz svoj rad zadobiti povjerenje i onih koji nisu glasali za moj tim i mene.

Da bismo ostvarili maksimum, potrebno je promijeniti atmosferu u gradu i izgraditi čvrsto povjerenje ne samo birača, nego i onih koji imaju što ponuditi kroz angažman u korist javnog dobra. Znam da postoje brojne situacije u kojima su kritike bile opravdane. Na meni je da organiziramo sustav koji će građanima ponuditi kvalitetna rješenja. Sustav koji, ako nema trenutno rješenje, ako se dogodi kašnjenje ili odgoda, onda barem može jasno dati informaciju zašto je do toga došlo, što se radi, u kojem roku i tko će riješiti problem.

U kampanji smo bili afirmativni s ciljem da se osjeti naša emocija prema Zadru, ali iznijeli smo vrlo konkretan i jasan plan kako Zadar može ići naprijed. Mislim da smo u dobrom dijelu uspjeli prezentirati svoje zamisli i da su poruke došle do građana, a da se pritom nismo uhvatili na diskreditirajuće poruke i negativnosti koje su dolazile od dijela protukandidata… Željeli smo od prvog do zadnjeg dana kampanje ostati posvećeni ideji kako učiniti Zadar boljim, bez da nas išta odvrati od tog cilja. Vjerujem da su to građani u konačnici prepoznali i dali nam povjerenje.

2. Kako Vi komentirate poraznu izlaznost ne samo u Zadru nego i u Hrvatskoj? Vas je izabralo 57 posto od 28 posto izašlih birača, ostali su dobili i daleko manje… Da li birači u najvećem broju generalno ne vjeruju političarima ili? Pa treba reći da je izlaznost za lokalne izbore nešto niža, ali u granicama u kojima je to i inače bila. Nadalje, smatram da su građani i malo zasićeni izborima, jer su u zadnjih godinu dana čak šest puta izlazili na izbore, i uz to treba reći da je vikend kada se glasalo bio “produženi vikend”, i da su to sve efekti koji su utjecali na izlaznost.

Dio oporbenih čelnika sada u izlaznosti traže opravdanje za vlastiti poraz, ne promišljajući da su upravo kontinuiranom destrukcijom i negativom, izostankom programa i novih kvalitetnih lica, veliki broj potencijalnih birača ostavili kod kuće. Razlika između glasova koje je dobila lista HDZ-a s partnerima i SDP-a je iznimno visoka, a jednako tako u oba kruga nije bilo tijesne borbe između mene i Daniela Radete – naprotiv. Mislim da je to jasna poruka da je relativna većina građana jasno dala podršku našem programu i porukama, odnosno da je honorirano ono što nudimo od samog početka: ambiciozan program za razvoj Zadra, nove snage i energiju s nikad raznolikijom listom ljudi, te suradnju i uključivost za upravljanje gradom.

3. U drugom krugu Vas je zaokružilo desetak tisuća birača, prošlog također HDZ-ovog gradonačelnika 13.000 birača, a također na prošlim izborima od Vaših ovogodišnjih glasova je više glasova imao tadašnji kandidat oporbe. Da li pad brojki ispred HDZ-ovog kandidata znači ili stav birača prema Vama osobno, ali i prema ovogodišnjem kandidatu oporbe, ili je to posljedica lošeg rada prošlog gradonačelnika, ali i prošlog saziva gradskog vijeća? Možda i nešto treće?

Četiri godin e kontinuirane nezdrave i destruktivne političke svađe ostavile su svoj trag. Kada gledamo razliku, onda je jasno vidljivo da smo mi povećali razliku u povjerenju HDZ-Erlić (10.216) i SDP-Radeta (6.996), što je više od 3.200 glasova, a prije četiri godine ta razlika u drugom krugu bila je svega 1.881 glas. Ako ćemo gledati relativno, HDZ je sada dobio 37,5 % za listu, a SDP 20 %, a prije četiri godine HDZ je dobio 34,6 %, a SDP 24 %…

Prema tome, jasno je da je naš rezultat uvjerljiviji nego prije četiri godine, no meni osobno je to sporedno. Puno mi je bitnije to da su građani u većoj mjeri prepoznali ono što mi nudimo u odnosu na ostale, i da se to vidi na rezultatu… Prema ovim rezultatima jasno je da većina građana koji su izašli želi stabilnost i funkcionalnost grada i gradskog vijeća, te da Zadar iskoristi potencijale koje ima i ide snažno naprijed. To je bila osnovna poruka naše kampanje.

I ja mislim da je minimum korektnosti oporbenih aktera i odgovornosti prema onima koji su nam iskazali povjerenje – priznati da smo mi, ako hoćete i ja osobno, dobili odgovornost za upravljanje gradom i da se posvetimo radu za grad. Biti u oporbi ne znači blokirati i vezati se za stup. U oporbi također imate odgovornost surađivati na stvarima koje su od općeg interesa. Samo tako možemo ići naprijed.

4. U vijeću ste pak ipak dobili mandat više nego na prošlim izborima, ali opet nedovoljno za većinu. Kako to mislite riješiti, privoliti oporbu da Vam podrži proračun, projekte… Dobili smo relativnu većinu, i to značajno veću od pojedinačno bilo koje druge opcije i to nam, uz izbor za gradonačelnika, daje legitimitet da okupimo većinu koja će biti stabilna, odgovorna i osiguramo funkcioniranje Gradskog vijeća i gradske uprave, a samim time i provedbu svega što smo stavili u program.

Događa se, no nije redovna situacija da u većim urbanim sredinama jedna stranka samostalno dobije 50 % povjerenja građana u gradskom vijeću. Demokratski trendovi pokazuju da građani glasaju za više različitih opcija, na kojima je onda da se dogovore oko načina suradnje u Gradskom vijeću i provedbe programa koji su važni za razvoj grada. U Zagrebu su Možemo i SDP osigurali većinu, u Splitu gdje je pobijedio Tomislav Šuta, HDZ-u nedostaje 5 mandata za većinu, a u Rijeci novoj nezavisnoj gradonačelnici također nedostaje 5 vijećnika i svoju suradnju će tražiti moguće i sa SDP-om. U Dubrovniku je HDZ-u nedostajalo 3 mandata za većinu, ali su već dogovorili programsku suradnju s druge dvije liste.

Želim reći da se u mnogim gradovima nakon izbora stranke dogovaraju za formiranje većine, bilo da je riječ o koalicijskoj ili programskoj suradnji. To je potpuno normalno i u interesu grada, i to odgovara volji birača. Nitko ne želi u svome gradu nefunkcionalno gradsko vijeće, blokade, nemogućnost donošenja proračuna, razvojnih projekata i planova. To nikome nije u interesu.

Mi smo u kampanji jasno komunicirali da se zalažemo za stabilno i funkcionalno gradsko vijeće, da ne želimo da se ponovi što je bilo zadnje 4 godine, da želimo proračun i da želimo da grad ide na sto posto svojih mogućnosti… Uz to, mislim da nitko više od mene nije nudio ruku suradnje, pozivao na uključivost i kompromise i tako ću nastaviti i dalje. Građani su nedvosmisleno dali povjerenje tom putu za Zadar i to nas obvezuje da tražimo rješenje za suradnju. Moj je cilj formiranje stabilne većine, a vidjet ćemo kako će se ponašati ostali.

5. Zadarski listić je postao zadarski presedan. Dugi niz godina imate iskustva na svim izborima. Mislite li da glasovanje Vaših stranačkih članova u proširenom sastavu izbornog povjerenstva protivno praksi i tada već poznatoj činjenici da su drugdje priznati listići s X označenim kandidatom, ipak ostavlja gorak okus zadarskih izbora? Biste li ih danas savjetovali na drugačiji pristup ma koliko Vam taj naposljetku izgubljeni i nezasluženi mandat politički značio? Nažalost, dio oporbe se jako teško i nesportski nosi s voljom građana koja je dovela do njihovog poraza.

Prvo što moramo ponoviti je da HDZ ne definira sastave odbora i županijskih povjerenstava, nego to radi Zakon koji nas obvezuje i po kojem postupamo. U biračkim odborima su predstavnici svih stranaka kao i u županijskim povjerenstvima. Birački odbori su ti koji su odgovorni za prebrojavanje glasova i eventualne nepravilnosti, jer je to tako Zakon propisao.

Kod nas se manipulacijama svaka nepravilnost ili pogreška pokušava prišiti jednoj stranci. Mi smo čak otišli toliko daleko da smo odustali od svog prava na žalbu, samo kako ne bismo dalje zatezali proces i kako bi se prije došlo do konačnog rezultata izbora. Bez obzira na to, bili smo konstantno neargumentirano napadani.

Kod glasanja sastava proširenih povjerenstava uz suce, glasaju i predstavnici stranaka – jednako HDZ i SDP. Ne zato što smo mi to propisali, nego je Zakon tako rekao. Uostalom, nisam vidio da je netko napisao da je povjerenik SDP-a glasao nepristrano. Ono što ja mogu potvrditi je da su osobe izabrane u povjerenstvo bile pravne struke i da su glasale po svojoj savjesti, i sa jasnim obrazloženjima zašto su tako glasali. Zašto sam uvjeren u to što govorim?

Zato što su ti ljudi znali da iza njih, o njihovom glasovanju, odlučuje Ustavni sud – tijelo nadređeno njima i da će svakako njihova odluka biti predmet odlučivanja višeg tijela. Prema tome, govoriti s jedne strane da je ŽIP ili Ustavni sud glasovao pristrano, a onda odmah potom da po drugoj odluci nije glasovao pristrano, nego ispravno – je infantilno. Ustavni sud je optužen da je “politički” pogodovao HDZ-u s odlukom o listiću na kojem je pošarano “ne ne može”… a onda tjedan dana iza ispada da nije pogodovao HDZ-u kod druge odluke za “listić X” koji je prihvaćen kao važeći.

Dakle, puno je tu manipulacija izbornih gubitnika koji su pokušali skrenuti pozornost s poruke koju su im građani poslali svojim glasovima. Činjenica je da je nepravilnosti bilo, ali da njihov karakter i pojavnost pokazuju da nisu išli u prilog isključivo samo jednoj stranci, nego da su rezultat propusta biračkih odbora, a koji čine predstavnici svih stranaka.

6. Robert Modrić ipak je ušao u Gradsko vijeće, SDP je naglašavao da su izbori kompromitirani, Žuvela je podržavao Vašeg protukandidata, a Ričardovo “podjebavanje” (kako kulturno to nazvati?) preko društvenih mreža ukazuje da Vam neće biti lako u vijeću? Nije dovoljno reći pružam ruku svima za razvoj Zadra, već što konkretno možete napraviti kako ne bi stalno bili protiv?

Smatram da je najgora opcija da nema dogovora oko većine. To smo vidjeli zadnje 4 godine i smatram da nitko od nas ne želi ponovno takvo iskustvo priuštiti gradu. Na svakome od nas tko je ušao u Gradsko vijeće leži politička i građanska odgovornost da pronađemo načine za suradnju kako bi grad mogao ići naprijed. Svoj dio ću pokazati kroz otvorenost, konstruktivnost i maksimalnu profesionalizaciju. Oni kojima je rušenje jedina opcija, neovisno o našem djelovanju i volji birača… o njima će onda ponovno suditi birači.

7. Je li istina da nekoliko pročelnika s Vašim dolaskom napušta izvršnu vlast i hoće li na njihova mjesta bez upliva politike ozbiljno konkurirati i drugi kvalitetni građani, oni koji na izborima ne simpatiziraju HDZ-ov način poimanja politike? Prva i nedvosmislena točka našeg programa je da ćemo inzistirati na profesionalizaciji i reformi uprave koja je nužna za izvršenje našeg ambicioznog programa i Zadra koji želimo da ide na svojih 100 %. Svi oni koji budu mogli odgovoriti na te zahtjeve i držati radni tempo su dobrodošli. Reforme koje spremamo nisu usmjerene protiv ikoga. Rekao sam da sam otvoren za suradnju sa svima i da je svaki onaj pojedinac koji smatra da može doprinijeti razvoju grada i za to ima stručne kvalifikacije – dobrodošao. Zadar ima nevjerojatan potencijal i odlične i stručne ljude, ali je upravo zato važno zajedništvo i da guramo svi zajedno naprijed u istom cilju. Kad se tako posložimo, nitko nam neće moći konkurirati u razvoju.

8. Vjerujem da će se moći kandidirati i oni bliski politikama DOMINA. Gotovo pa da je jasno da bez koalicije s njima Vaš mandat neće biti drugačiji od bivšeg gradonačelnika Dukića. Oni zasad govore o programskoj suradnji, ali politika je umijeće… Ukratko, hoćete li ponuditi koaliciju Dominu? Razgovarat ćemo sa svima i tko god bude voljan podržavati programsku ili koalicijsku suradnju, a u interesu stabilnosti i funkcionalnog Gradskog vijeća i gradske uprave – dobrodošao je. Vjerujem da će biti više stranaka i opcija zainteresiranih za suradnju, ali za sad je još rano govoriti dok se ne obave svi razgovori.

9. Javno ste isticali niz nezavisnih kandidata na Vašoj listi, i jest, ušli su u velikom broju. No, zanima nas i koliko će u Vašem mandatu ljudi bez stranačke iskaznice biti i na rukovodećim mjestima i u gradskim tvrtkama. Jeste li u tom slučaju spremni se uhvatiti u koštac s onima koji su Vas izabrali, koji već skoro 35 godina disciplinirano za HDZ izlaze na izbore, ali time ostvaruju i svoje osobne interese?

Želim i za četiri godine doći pred građane i ne bih govorio i isticao u kampanji ono u što ne vjerujem da je potrebno. Zadar treba svojevrsni iskorak u upravljanju i profesionalizaciji menadžmenta gradskih tvrtki i javnih ustanova. Bez toga ne možemo odgovoriti na izazove današnjice i suvremene trendove koje želimo primijeniti u razvoju našeg grada. Primarni uvjet je stručna kvalifikacija i iskustvo za odgovarajuću poziciju. Nitko neće biti prihvaćen niti odbijen zbog stranačke iskaznice ili političkog angažmana.

Mislim da smo predstavljanjem naše liste i ljudi na njoj jasno pokazali da je to smjer kojim idemo i da to nije samo obećanje. Osim toga, svi koji me poznaju – od Odjela za EU fondove pa do rada u Ministarstvu – znaju da sam se vodio tim principima.

10. Imate podršku Vaših predsjednika, i Plenkovića i Kalmete. A nas, naravno, zanima i koliko ćete Vi biti samostalni, jer nitko od gradonačelnika naime dosad u Zadru nije izašao iz sjene prvog čovjeka zadarskog HDZ-a Božidara Kalmete? Mislim da sam ja u kampanji i predstavljanjem u kandidaturi za gradonačelnika dovoljno jasno prezentirao svoju samostalnost, ali i hrabrost već kod prezentacije programa kojim smo najavili reformu uprave kao i novi pristup u upravljanju gradom i kazali da za promjenu moramo krenuti od nas samih. Ali isto tako i kod kreiranja nove liste kandidata za Gradsko vijeće koju smo otvorili brojnim nestranačkim ljudima i koja je jasan odmak od dosadašnjih praksi. Dakle, nisu to neka obećanja o promjeni, nego konkretni potezi koje sam donio, a koji su uostalom i zadobili povjerenje i podršku građana na izborima.

Po prvi put sam se kandidirao za gradonačelnika i to sam shvatio kao priliku da donesem nešto novo, nešto svoje i sve ono što smatram da je gradu potrebno i ispravno. Jednako tako smatram da je ovaj put kojim smo krenuli i svojevrsni iskorak i za HDZ, jer jedno bez drugog ne ide. I gospodin Kalmeta i gospodin Plenković dali su podršku mojoj kandidaturi, ali i principima koje zagovaram, na kojima sam dobio povjerenje i koje želim provoditi. Zahvalan sam jer sam dobio povjerenje i otvorene ruke da radim ono u što vjerujem.

Na meni je da svoju viziju i svoje ideje donesem i sprovedem u mandatu koji je preda mnom. Ponavljam – za četiri godine sam taj koji opet treba doći pred svoje sugrađane i pokazati što smo uspjeli i koliko sam se držao onog što sam najavljivao.

11. I naposljetku najbitnije za sve, i za one koji Vas već podržavaju i one druge… U kojem roku ćete izgraditi ta tri vrtića, u kojem roku ćete Poluotok od spavaonice pokušati pretvoriti u društveno središte života Zadrana, kada će prestati sveopća betonizacija, prometni kaos i postoji li novi, baš Vaš, planirani kapitalni projekt podržan sredstvima Europske unije po kojem bi ovaj Vaš mandat Zadranima ostao u pamćenju i na temelju kojeg bi dokazali Vaš moto kampanje – Zadar mora postati predvodnik razvoja u Hrvatskoj, a od kojeg bi Zadrani mogli avancat?

Program koji smo napravili vrlo je ambiciozan, ali smo ga, obzirom na svoje prethodno projektno iskustvo, postavili u realne financijske i vremenske okvire. Tri vrtića krećemo graditi odmah jer su sredstva europskih fondova već osigurana i moraju se potrošiti kroz 2026. i 2027. godinu. Isto tako, krenut ćemo odmah s izgradnjom škola, kao i izgradnjom olimpijskog bazena na Višnjiku, te stanova za priuštivo stanovanje. Uz to, najavili smo izgradnju garaža, za koje je plan da u prve dvije godine mandata krenemo s prve dvije garaže, čime rješavamo pitanje parkiranja u gradu. Imamo cijeli niz projekata kojima podižemo standard grada, uvodimo nove obrazovne i kulturne standarde, poboljšavamo promet, uvodimo parkove u kvartovima, te red u prostoru.

No da vam budem potpuno otvoren – smatram da sami projekti nisu dovoljni i nije mi cilj ostati upamćen po bilo kojem projektu, nego po tome da smo donijeli novi pristup u upravljanju gradom, uveli red u prostoru, stvorili okruženje u kojem se najbolji ljudi žele uključiti svojim idejama i raditi za grad. Želim grad koji je otvoren, koji rješava probleme i koji komunicira s građanima… Grad koji je “posložen” na način da odgovara domaćim ljudima – Zadranima, koji ovdje odrastaju, žive, rade, odgajaju svoju djecu i dostojanstveno stare. To možemo postići ako smo složni, ako radimo jedni za druge i ako je u gradu stvorena zdrava atmosfera. Kad to uspijemo, projekti će ići sami od sebe.