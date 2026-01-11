Naši Portali
KRIVE DIJAGNOZE, TERAPIJE

Zbog otežane komunikacije gluhe osobe umiru ranije

Screenshot/slavica.com.hr
Autor
Vedran Balen
11.01.2026.
u 23:15

Online platforma za prevođenje znakovnog jezika u stvarnom vremenu 'Slavica' gluhima omogućuje lakšu komunikaciju s liječnicima

Pet godina kraći životni vijek – tako u prosjeku završavaju gluhe i nagluhe osobe u Hrvatskoj. Ne zbog same bolesti, nego zbog nerazumijevanja. Kriva dijagnoza, pogrešna terapija, izbjegavanje liječnika i komunikacijski zid između pacijenta i zdravstvenog sustava imaju cijenu koju najčešće plaćaju oni koji ionako žive na rubu čujnog svijeta. U Hrvatskoj danas ima tek oko stotinu prevoditelja znakovnog jezika, a procjenjuje se da oko 20 tisuća ljudi ima oštećenje sluha. U manjim sredinama prevoditelji često uopće ne postoje, a ondje gdje ih ima ne mogu fizički stići svima pomoći. Upravo zbog tog manjka komunikacijske podrške gluhe i nagluhe osobe često izbjegavaju odlazak liječniku ili ne mogu jasno objasniti svoje tegobe, što u konačnici dovodi do lošijeg liječenja i ranije smrtnosti.

Kako bi se taj problem počeo rješavati, Hrvatski savez gluhih i nagluhih osmislio je platformu "Slavica", inovativni sustav online prevođenja znakovnog jezika u stvarnom vremenu. Platforma omogućuje videokomunikaciju između gluhe ili nagluhe osobe i, primjerice, liječnika, uz posredovanje prevoditelja koji ne mora biti fizički prisutan. – Ovo je trogodišnji projekt koji financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a sada smo u njegovoj trećoj godini. Želimo se približiti zdravstvenim djelatnicima i olakšati im komunikaciju s osobama oštećenog sluha – ističe Dijana Vincek, predsjednica Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih. Platforma "Slavica", nazvana u čast poznate slikarice Slave Raškaj, dostupna je putem interneta i ne zahtijeva posebne aplikacije. Temelji se na Web RTC tehnologiji, koja omogućuje sigurnu i jasnu komunikaciju na daljinu.

– U Hrvatskoj ima stotinjak prevoditelja znakovnog jezika i drugih sustava komunikacije, što je daleko od dovoljnog. Prevoditelji ne mogu stalno putovati, ali putem online sustava možemo omogućiti prijevod onda kada je najpotrebniji, u ključnim životnim situacijama – naglašava Vincek, podsjećajući da Zakon o znakovnom jeziku iz 2015. jamči gluhim i nagluhim osobama pravo izbora načina komunikacije. Važnost projekta prepoznali su i zdravstveni djelatnici. Edukacija o komunikaciji s osobama oštećena sluha nedavno je održana u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije. – To je projekt koji svakako treba podržati. Osobe s oštećenjem sluha moraju imati bolji pristup zdravstvenom sustavu i lakši kontakt s osobljem – ističe ravnatelj Zavoda dr. Ante Cvitković.
