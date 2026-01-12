Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 7
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
KOMENTIRAO PROSVJEDE

Trump: Iran želi razgovarati, umorni su od toga da ih Sjedinjene Države tuku

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
1/3
VL
Autor
Mirna Puklin Vucelić/Hina
12.01.2026.
u 06:22

Trump je više puta upozorio Teheran zbog nasilnog gušenja prosvjeda, poručivši da će SAD „snažno reagirati“ ako vlasti „počnu ubijati ljude kao što su to činile u prošlosti“.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da je Iran zatražio otvaranje pregovora sa Sjedinjenim Američkim  Državama, dok se ta zemlja suočava s masovnim prosvjedima tijekom kojih su poginule stotine ljudi. Govoreći novinarima u zrakoplovu Air Force One, Trump je rekao da ga je iransko vodstvo dan ranije kontaktiralo „radi pregovora“. Dodao je da bi se sastanak s iranskim predstavnicima mogao organizirati, ali je upozorio da bi Washington mogao biti prisiljen djelovati i prije toga, obzirom na nastavak prosvjeda.

„Mislim da su umorni od toga da ih Sjedinjene Države tuku“, rekao je Trump, očito aludirajući na izraelske napade na iranski nuklearni program prošle godine, u kojima su sudjelovale i američke snage. Trump nije naveo o kojim bi se temama pregovaralo. Prošle godine Teheran je vodio neizravne razgovore sa specijalnim američkim izaslanikom Steveom Witkoffom o spornom nuklearnom programu.

Trump je više puta upozorio Teheran zbog nasilnog gušenja prosvjeda, poručivši da će SAD „snažno reagirati“ ako vlasti „počnu ubijati ljude kao što su to činile u prošlosti“. Prema podacima američke organizacije Human Rights Activists News Agency, tijekom masovnih prosvjeda u Iranu u posljednjih 15 dana poginulo je najmanje 544 ljudi.

Trump kaže da će razgovarati s Muskom o ponovnom uspostavljanju interneta u Iranu

 Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da planira razgovarati s milijarderom Elonom Muskom o ponovnom uspostavljanju interneta u Iranu, gdje su vlasti prekinule internetsku uslugu usred prosvjeda protiv vlade.

„Vrlo je dobar u tome, ima vrlo dobru tvrtku“, rekao je Trump novinarima kao odgovor na pitanje hoće li angažirati Muskovu tvrtku SpaceX, koja nudi satelitsku internetsku uslugu pod nazivom Starlink.

Nakon što je milijarder pomogao financirati Trumpovu uspješnu predsjedničku kampanju, a kasnije pokrenuo velike rezove u saveznoj vladi, prijateljski par se posvađao prošle godine kada se Musk usprotivio Trumpovu ključnom poreznom zakonu. No, čini se da su obnovili odnose, te su ovog mjeseca zajedno večerali u Trumpovom odmaralištu Mar-a-Lago.

Grenland je prekriven ledom i otkrio ga je Erik Crveni. Zašto se onda zove Zelena zemlja? Iza svega se krije genijalan marketinški trik
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
1/62
Ključne riječi
Donald Trump Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!