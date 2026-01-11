Gledajte '240 sekundi' 24sata: APN taji koliko ljudi želi dati stan državi u najam

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.

Danas u vijestima Laure Šiprak: Situacija u Iranu i dalje napeta, prosvjeduje se u više od 60 gradova i naselja, a vlasti su uvele i komunikacijsku blokadu. Nema internetske veze, otežano je i telefonsko komuniciranje, a otkazani su i gotovo svi letovi. Mrtvačnice su pune, vojska i policija pucaju na prosvjednike, koji su proglašeni neprijateljima i kao takvi mogu biti osuđeni na smrtnu kaznu. Iranac s hrvatskom adresom za 24sata kaže da nije uspio kontaktirati obitelj već više 60 sati, otkad su iranske vlasti ugasile internet. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte dolazi u Hrvatsku, sastat će se odvojeno s Plenkovićem i Milanovićem. APN još ne želi otkriti koliko Hrvata je državi dalo svoje stanove na raspolaganje u sklopu projekta priuštivog stanovanja. Led je okovao Knin, odgođen početak drugog polugodišta u osnovnim i područnim školama do srijede.