Lokalni OPG-ovci kao baza natječaja za nabavu namirnica školama

Karlovačka je županija na početku drugog polugodišta potpisala 12, kako kažu, u Hrvatskoj jedinstvenih "zelenih" ugovora s proizvođačima i distributerima koji će proizvoditi čak 37 od tražene 51 namirnice za potrebe školskih kuhinja 18 osnovnih škola kojima je Županija osnivač. Već ovoga tjedna, pa sve do kraja školske godine, osnovcima će se na tanjurima u školskom obroku naći tjestenina, brašno, meso, povrće, jaja, namazi, ali i mlijeko i mliječni proizvodi, čaj... Tu su i ocat, bučino ulje i ostale namirnice lokalnih obiteljskih gospodarstava koja su ušla u ovu suradnju s Karlovačkom županijom i tako osigurala stabilno tržište i otkupne cijene proizvoda.

– Dva su osnovna načela koja smo željeli postići. Prije svega to je zdrava i zdravija prehrana naše djece. Nije to ništa novo. Naravno da svaki roditelj želi da mu se dijete zdravo hrani, a mi ćemo ovako to i omogućiti jer smo sada zaista osigurali da će hrana koja će se pripremati djeci u osnovnim školama, barem taj jedan topli obrok, biti od domaćih namirnica. Isto tako, to zahtijeva i neke nove navike naših kuharica, jelovnike koji su sada dorađeni sukladno preporukama nutricionista. Dakle, ništa nije prepušteno improvizaciji. Drugo načelo, isto tako iznimno važno, jest gospodarsko osnaživanje poljoprivrede. Htjeli smo da poljoprivrednici, koji s puno entuzijazma rade posao koji ne staje 365 dana u godini, s javnim naručiteljem i sa sigurnim tržištem, koje i količinski nije zanemarivo, imaju sigurnost kako bi opstali u poslu i proširili kulture koje uzgajaju. Vjerujem da ćemo po ovom obrascu i drugim javnim naručiteljima – bolnicama, domovima za starije i nemoćne te nekim drugim sektorima – pomoći da na isti način ugovore kupovanje hrane nastale na poljima naše lijepe domovine – rekla je o projektu županica Martina Furdek-Hajdin.

Zelena javna nabava koju je pokrenula Karlovačka županija posebna je po tome što se provodi u specifičnom sustavu tzv. dinamičke javne nabave, a to znači da je stalno otvorena te je prilagođena svima pa u njoj mogu sudjelovati i veliki i mali i najmanji proizvođači iduće dvije godine. Nabava se provodi u dva stupnja: prvi je kada poljoprivrednici samo iskazuju svoj interes bez obaveze, a drugi kada nude svoje proizvode. Uz to, bila je formulirana u 51 grupu, a svaka grupa bila je jedna namirnica i upravo je taj sistem omogućio sudjelovanje "malima", koji proizvode i samo jednu namirnicu. Za sada je ugovoreno 37 grupa s 12 različitih subjekata u ukupnom iznosu od 179.000 eura za jedno polugodište.

– Utjecaj koji želimo polučiti i na gospodarstvo takav je da našim poljoprivrednicima želimo osigurati plasman, želimo im osigurati sigurnu cijenu za idućih šest mjeseci, što znači da je to za drugo polugodište ove školske godine. Kada se potroše ove količine, kada se isporuče ove namirnice, sve ćemo ponoviti u drugom krugu, a do tada se veselim suradnji sa svima i pozivam sve koji u ovom trenu ne sudjeluju u ovoj nabavi da se priključe bez obaveze u prvi krug kako bi od nas dobili informacije što će nam dodatno trebati u sljedećoj školskoj godini – kazala je Maja Dujmović, ravnateljica Razvojne agencije Karlovačke županije. Projektom Županija želi osigurati i potrebnu infrastrukturu, poput hladnjača i skladišta, što bi potaknulo i proizvođače na udruživanje.

Apel i hotelskim lancima



Projekt je pohvalio i Mladen Jakopović, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore, koji je pozvao i ostale dionike da slično razmišljaju: od osnivača škola do hotelskih lanaca kako bi pomogli lokalnoj poljoprivredi i gospodarstvu te u vlastitoj ponudi imali domaće, a ne hranu i proizvode nabavljene u drugim državama, dok ih Hrvatska ima. – Pohvaljujem potez karlovačke županice; za sada su, uz Varaždinsku županiju i Grad Zagreb, među rijetkima sa sličnim projektima u kojima uključuju lokalne proizvođače i distributere. Županije znaju što poljoprivrednici na njihovu području mogu ponuditi putem kratkih opskrbnih lanaca, pa je dobro da njima prilagode grupe u javnim natječajima, a za ono čega nema, uključuju OPG-ovce iz drugih županija; to je odličan i poticajan model koji i proizvođačima nudi siguran plasman i otkupnu cijenu pa se mogu slobodnije posvetiti razvoju posla. Naime, poljoprivreda nije samo hrana, ona u volumenu daje možda 90 posto hrane, no financijski je to manje od 50 posto. Hrvatska poljoprivreda nudi i sredstva za čišćenje, bazu za farmaceutsku industriju, kozmetiku, suvenire, namještaj i ostalo, i sve se to može nabavljati u kratkim opskrbnim lancima. Projekt je od velike važnosti za male i srednje OPG-ovce koji su skloni finalizaciji i pakiranju. Otkupna cijena je stabilna, osiguran im je kontinuitet, a potiče se i udruživanje lokalnih proizvođača, čemu još nismo dovoljno skloni, a pomaže kod plasmana proizvoda – smatra Mladen Jakopović.