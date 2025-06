Rejting stranaka nakon lokalnih izbora: HDZ zabilježio rast, SDP u padu

U najnovijem istraživanju stranačkih preferencija CRO Demoskopa i agencije Promocija plus, provedenom od 3. do 6. lipnja za RTL Danas, HDZ bilježi podršku od 29,1 posto, što predstavlja rast u odnosu na travanjskih 25,8 posto. SDP se nalazi na drugom mjestu s 23,8 posto potpore, što je pad u odnosu na 26,4 posto iz prethodnog mjerenja. Treće mjesto i dalje drži platforma Možemo! s 9,8 posto podrške (u travnju 10,2 posto), dok je Most četvrti s trenutnih 5,5 posto (u travnju 7 posto). Na petom mjestu nalazi se Nezavisna lista Marije Selak Raspudić, koja u svom prvom pojavljivanju u anketi osvaja 2,4 posto potpore. Slijede Domovinski pokret s 2,3 posto (u travnju 2,5 posto) i Domino s 2,2 posto (u travnju 2,4 posto), dvije političke opcije koje su nekoć djelovale unutar iste stranke.

Od stranaka koje su bile među vodećima u prethodnom razdoblju, samo je HDZ zabilježio rast – za 3,3 postotna boda. S druge strane, SDP je pao za 2,6 boda, Možemo za 0,4, dok su DP i Domino izgubili po 0,2 postotna boda.

Dvojica najutjecajnijih hrvatskih političara i dalje dominiraju i ljestvicom najpozitivnijih i najnegativnijih aktera na političkoj sceni. Na vrhu popisa najpozitivnije doživljenih političara nalazi se predsjednik Zoran Milanović s podrškom od 23,8 posto ispitanika (pad u odnosu na 29,4 posto iz travnja). Premijer Andrej Plenković slijedi s 15,6 posto (porast s 13,3 posto), a treći je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji bilježi značajan skok – s travanjskih 2,9 na sadašnjih 6,1 posto. Četvrta je Marija Selak Raspudić s podrškom od 3,1 posto (u travnju 2 posto), a zatim slijedi Ivan Anušić s 2,1 posto (blagi pad s 2,2 posto). Ivana Kekin bilježi 1,7 posto (u travnju 1,5), a Božo Petrov i Siniša Hajdaš Dončić po 1,5 posto. Među deset najpozitivnije ocijenjenih političara još su Dalija Orešković (1,4 posto), Biljana Borzan i Sandra Benčić (obje s 1,2 posto).

Na vrhu popisa negativno percipiranih političara ponovno su premijer Plenković i predsjednik Milanović. Plenković je prvi s 36,9 posto (blagi pad s 37,3), dok Milanović zauzima drugo mjesto s 9 posto (u travnju 10,1 posto). Na treće se mjesto vratio Ivan Penava s 4,9 posto (skok s 1,7), a zatim slijede Milorad Pupovac s 3,6 posto (prema prijašnjih 1,5) te Peđa Grbin s 3,3 posto, čiji povratak u nacionalnu politiku nakon pulske pobjede očito nije ostao nezapažen. Tomislav Tomašević sada ima 2,9 posto (u travnju 1,7), Hajdaš Dončić 2,8 posto (u travnju 1,4), a Gordan Jandroković 2,5 posto. U top 10 još ulaze Vili Beroš i Josip Dabro s po 1,5 posto.