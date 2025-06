HDZ izgubio većinu u Zadru, ali ima plan. Odlaze pročelnici, a evo tko bi mogao doći

La commedia di Zara è finita? Nije, tek nas čeka zaplet i rasplet. Ustavni sud prvo se oko zadarskih glasova preglasavao, pa potom i intervenirao i Robert Modrić ušao je ipak u zadarsko gradsko vijeće. Po pravu i po pravdi. I što sad? HDZ opet ima gradonačelnika, a nema većinu u gradskom vijeću.

Zadarski SDP u teškom rasulu stranke na nacionalnoj razini postigao je za zadarske prilike gotovo najbolji rezultat ikad, a da bi se to i proglasilo “uspjehom” ovisi o tri mandata Ričarda, po dva Ive Žuvele i Domina i Roberta Modrića. Njih je 15, a HDZ ima 12. Sve je isto kao i nakon prošlih izbora. Ili ipak nije i HDZ bi ipak mogao imati većinu, pa makar se nevoljko odrekao dijela kolača vlasti? Da mu je itekako bio bitan taj 13. mandat i mogućnost da pojedinac pretrči u njihove redove i stvori većinu na temelju koje bi HDZ imao apsolutnu vlast u Zadru dokaz je glasovanje njihovih članova iz kvote proširenog izbornog povjerenstva protiv očigledno ispravno križićem označenog listića za Modrića.

Do dva prebjega, HDZ će ipak doći malo teže, a tome je dokaz i prošli mandat kad je oporba izdržala, tukla HDZ-ov proračun amandmanima blokirala im prostorni plan i dovela sve do pat pozicije. Na to računaju i sad. Ali…Postoji i drugi scenarij. Pogotovo sad nakon što je HDZ ostao na 12 od 27 vijećnika i kad im treba koalicijski partner. Šime Erlić tijekom kampanje je inzistirao na tome da dolaze novi mladi ljudi, da neće biti podjela, te da pruža ruku svima za suradnju…

Prvi korak da to dokaže, već je dogovoren i prije izbora i to će biti navodno odlazak nekoliko pročelnika, među njima i najprozivanijih iz Grada. Ne sumnjajte otići će i na bolje državne, direktorske i druge pozicije, ali dojam je dojam. Bez sumnje HDZ će to pripisati novim vjetrovima, a istodobno se nadati da će javnost to prihvatiti i za amenovanje koalicije ili podrške Erlićevoj izvršnoj vlasti glasovanjem u vijeću. Tko će biti ti vijećnici, ako su već svi rekli da nitko neće? Vidjet će se uskoro, ali jedna jučerašnja informacija zapravo govori puno, i to ne samo za zadarsku priču.

Šef Domina Mario Radić nije a priori protiv ulaska u Vladu, a apostrofiravši Zadar i njegove vijećnike koji odlučuju o većini, i istodobno spominjući Vukovar gdje bi njegovom kandidatu Marijanu Pavličeku HDZ navodno mogao dati podršku u izvršnoj vlasti i napustiti Domovinski pokret., možda je najavio i novu koaliciju na državnoj razini. Je li moguć prekid suradnje Plenkovića i Penave i potpuni raspad DP-a Zadrane zanima isključivo u kontekstu hoće li Domino ipak s HDZ-om u njihovom gradu ustrojiti vlast. A vlast je slast. “I sve je super kad si na vlast(i), a vlast(a) je bogata i vlast(a) te časti…” Prozivkama i kritikama unatoč. La commedia di Zara continua.