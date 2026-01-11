Opasna hladnoća steže Hrvatsku: Temperature padaju do -15°C, upaljen meteoalarm

Početak novog tjedna obilježit će vrlo hladno jutro u većem dijelu zemlje, uz postupno naoblačenje i tek mjestimičnu mogućnost slabe oborine. U istočnoj Hrvatskoj ponedjeljak će započeti pretežno vedrim vremenom, no tijekom dana očekuje se porast naoblake. U večernjim satima ponegdje u Podravini i Baranji može pasti malo slabe oborine. Vjetar će uglavnom biti slab, jutarnje temperature spuštat će se ispod -10 °C, dok će se dnevne zadržavati oko nule. U središnjim krajevima jutro će također biti iznimno hladno, i do -15 °C, uz moguću pojavu magle. Prijepodne će još biti sunčanih razdoblja, a zatim slijedi postupno naoblačenje. Prema večeri je u Međimurju i Podravini moguća slaba oborina na granici kiše i snijega. Vjetar će biti slab, ponegdje popodne umjeren jugozapadni, a najviša temperatura oko 0 °C, prognozirao je Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a za HRT.

Gorsku Hrvatsku očekuju poslijepodnevne temperature između 0 i 4 °C, dok će se na sjevernom Jadranu kretati od 5 do 9 °C. Jutro će u Lici biti vrlo hladno, s vrijednostima ispod -15 °C, a minusi su mogući i uz obalu. Tijekom dana slijedi naoblačenje te jačanje jugozapadnog vjetra i juga. Na srednjem Jadranu noć će još donijeti buru i sjeverni vjetar, mjestimice i jake, uz umjereno valovito more. Nakon hladnog jutra, s temperaturama u unutrašnjosti ispod -5 °C, a uz obalu od -2 do 3 °C, prijepodne će biti uglavnom sunčano, a potom će sa sjeverozapada stizati sve više oblaka. Najviša dnevna temperatura bit će između 4 i 9 °C.

Slične vrijednosti očekuju se i na krajnjem jugu zemlje, gdje će jutro u unutrašnjosti donijeti minuse, a uz more oko 0 °C. Prevladavat će sunčano, isprva uz buru i sjeverni vjetar, lokalno s jakim udarima, koji će tijekom dana oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Govoreći o nastavku tjedna, Kozarić je istaknuo: "U nastavku tjedna u unutrašnjosti promjenjivo, a u gorju i pretežno oblačno s povremenom mjestimičnom slabom kišom. U četvrtak je za malo kiše vjerojatnost veća i u sjevernim kopnenim krajevima. Ponegdje može biti i magle. Uz jugozapadni vjetar, temperatura zraka bit će u porastu". Na Jadranu se također očekuje postupno zatopljenje, uz slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak te većinom umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremene slabe oborine moguće su najprije na sjevernom dijelu, a potom i u Dalmaciji.

Prema upozorenjima DHMZ-a za ponedjeljak, 12. siječnja, upaljen je meteoalarm zbog hladnoće, poledice i nepovoljnih vremenskih uvjeta. U kontinentalnim krajevima upozorava se na vrlo niske jutarnje temperature i mogućnost smrzavanja, dok je na Jadranu i u gorskim predjelima izdano upozorenje i zbog jakog vjetra i lokalno nepovoljnih uvjeta na moru.