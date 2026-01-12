Ukrajinske snage, angažirane u obrani linije zapadno od Huliaipola u jugoistočnoj regiji Zaporižja, suočavaju se s unutarnjim sukobima. U Zaporižju, jurišne postrojbe prisiljavaju vojnike teritorijalne obrane da se premjeste pod njihovo zapovjedništvo, što je problem koji potvrđuje i vojna pravobraniteljica. Ovaj incident ukazuje na sve dublji raskol unutar ukrajinskog vojnog zapovjedništva, piše Euromaidan press.

Dok su teritorijalne brigade podređene regionalnim zapovjedništvima, jurišne postrojbe izravno izvještavaju glavnog zapovjednika, generala Oleksandra Syrskog. Kada resursi postanu oskudni, jurišne snage dobivaju njegovu pozornost, dok se teritorijalcima pripisuju porazi koje nisu imali sredstava spriječiti.

Prošli tjedan, pojavile su se informacije da su ukrajinske jurišne snage u sektoru Huliaipola okupile vojnike iz obližnje teritorijalne brigade i prisilile ih na pregrupiranje prema Huliaipolu, unatoč protivljenju dočasnika i časnika teritorijalaca. Ukrajinska pravobraniteljica sada je priznala postojanje "problema" između napadnih snaga i teritorijalaca u Zaporižju. "Bavimo se ovim problemom od jučer," izjavila je pravobraniteljica Olha Rešetilova za Militaryland u četvrtak ili petak, dodajući da je "problem nastao zbog nepravilne komunikacije zapovijedi vojnicima i nesporazuma između jedinica."

Teritorijalci su obično zaduženi za opremanje i obranu naselja tijekom mjeseci ili godina. Jurišne postrojbe, s doktrinarnog stajališta, potpuno su suprotne; obučene su i opremljene za brze, nasilne protunapade te se od njih ne očekuje dugoročna obrana statičnih položaja. Ipak, teritorijalci i jurišne postrojbe međusobno se trebaju: teritorijalci se bore za povrat teritorija, a jurišne postrojbe za njegovo zadržavanje.

Kada je Huliaipol pao prošlog mjeseca, Syrsky je osobno optužio 102. i 106. brigadu teritorijalne obrane, čiji su preživjeli branili Huliaipol protiv agresivne ruske brigade koja je potencijalno imala pet puta više vojnika. "Ove su postrojbe dugo držale svoje položaje i pretrpjele izuzetno teške gubitke u posljednjim mjesecima, no nisu bile premještene na stražnje položaje radi odmora i rekonstitucije," izvijestio je proukrajinski Conflict Intelligence Team. "Držanje položaja pod takvim uvjetima na kraju je postalo gotovo nemoguće, osobito kada su ruske snage pojačale pritisak."

Unutarnje napetosti eskalirale su dok su se 102. i 106. brigada teritorijalne obrane, zajedno sa susjednim napadnim jedinicama, uključujući 48. napadni bataljun i 225. napadni puk, povlačile prema zapadu. Krajem prosinca, ukrajinski 17. vojni korpus naredio je 108. brigadi teritorijalne obrane, koja je držala položaje oko Male Tokmačke, 20 km zapadno od Huliaipola, da formira novu borbenu grupu pod zapovjedništvom 225. napadnog puka. Naredba je "naišla na snažan otpor od časničkog i dočasničkog kadra 108. brigade teritorijalne obrane," primijetio je promatrač Thorkill, "i formiranje borbene grupe bilo je stalno odgađano na sljedeće dane."

Važno je podsjetiti da teritorijalne trupe nisu obučene niti opremljene za napadna djelovanja poput napadnih trupa. Nadmašene jurišne trupe nisu mogle, niti su htjele čekati da 108. brigada teritorijalne obrane pripremi svoje vojnike za premještaj. "Nestrpljiva komanda 225. napadnog puka odlučila je prisiliti izvršenje naredbe," izvijestio je Thorkill. Dana 5. siječnja, maskirane jurišne trupe prijetile su vojnicima 108. brigade teritorijalne obrane i "izvukli" ih kamionima s njihovih pozicija, prema Thorkillu. Zapovjednik 225. jurišnog puka, Oleh Širjaev, tvrdio je da "nitko nije oteo" teritorijalce i da "nitko im nije prijetio." Nekoliko dana kasnije, neki od premještenih teritorijalaca vratili su se u svoje matične brigade, no oko 20 njih ostalo je pod zapovjedništvom 225. jurišnog puka.