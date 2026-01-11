VIDEO Splićanin pokazao nevjerojatnu metodu brzog uklanjanja božićne jelke

Nakon što su blagdani završili, a božićni ukrasi se vratili u kutije, mnogi su se našli pred istim pitanjem - što učiniti sa sada već suhom jelkom. Dok većina građana svoje drvce iznosi do kontejnera ili čeka organizirani odvoz, u jednoj splitskoj zgradi odlučili su se za znatno bržu i, u najmanju ruku, spektakularnu metodu. Na društvenim mrežama pojavio se video koji je ubrzo privukao pažnju Splićana i šire javnosti.

Snimka prikazuje kako božićna jelka leti s visokog balkona ravno prema tlu, uz komentar koji sugerira da za nošenje niz stepenice ili čekanje lifta jednostavno nije bilo strpljenja. Prije samog "leta" čuje se i kratki dijalog. Osoba s balkona pita: "Jel’ može?", na što osoba koja snima s tla mirno odgovara: "Može." U sljedećem trenutku jelka kreće u slobodan pad, a nakon što je pala, iz kadra se čuje smireni komentar: "Dobro je." Cijela scena djeluje gotovo filmski – drvce u slobodnom padu, prvo slijeće u krošnje stabla, otrese nekoliko grančica, a zatim pada na pod. Video je izazvao lavinu reakcija, od smijeha i nevjerice do upozorenja o sigurnosti, jer ovakav potez lako je mogao završiti nezgodom.