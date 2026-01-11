Stiže novo zahlađenje, pale se alarmi: Evo kada napokon dolazi zatopljenje

Prema upozorenju koje je izdao DHMZ, sutra se za zagrebačku i kninsku regiju prognozira opasno vrijeme, ponajprije zbog izražene hladnoće i poledice, dok je za ostatak Hrvatske na snazi potencijalno opasno vrijeme. Građanima se savjetuje povećan oprez, osobito u jutarnjim satima. Danas će u većini krajeva prevladavati pretežno sunčano vrijeme, dok će u unutrašnjosti u prvom dijelu dana biti umjerene do povećane naoblake. Tijekom jutra lokalno je moguć i slab snijeg, osobito u središnjim i istočnim predjelima.

Vjetar će u unutrašnjosti puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će biti umjerene do jake bure, mjestimice s olujnim, a podno Velebita i Biokova i orkanskim udarima, što će znatno pojačavati osjet hladnoće. Najviša dnevna temperatura kretat će se uglavnom između -3 i 2 °C, dok će na Jadranu biti toplije, od 5 do 9 °C. Sutra ujutro i prijepodne očekuje se pretežno vedro, ali vrlo hladno vrijeme. Najniže temperature zraka u unutrašnjosti će se kretati između -15 i -9 °C, dok će se na Jadranu spuštati na -3 do 2 °C. Upravo zbog tako niskih temperatura povećan je rizik od poledice, osobito na cestama i nogostupima.

Foto: DHMZ

Tijekom dana sa zapada će postupno rasti naoblaka. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar, u gorju i jak, dok će na sjevernom Jadranu zapuhati jugo. U Dalmaciji će još ujutro biti umjerene do jake bure, koja će postupno slabjeti i okretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između -2 i 3 °C, a na obali i otocima od 4 do 9 °C.

Kako navodi HRT, u danas će vrijeme u većem dijelu zemlje biti pretežno sunčano, no hladnoća će i dalje stvarati probleme. U istočnoj Hrvatskoj jutarnje temperature oko -8 °C uz mogućnost slabog snijega tijekom noći i jutra, a zatim razvedravanje. U središnjoj Hrvatskoj otopljeni i ugaženi snijeg ponovno će se smrzavati, uz jutarnje temperature između -10 i -6 °C, dok će se dnevne zadržavati oko nule.

U Gorskoj Hrvatskoj puhati će umjeren do jak sjeveroistočnjak, a na sjevernom Jadranu jaka bura s olujnim udarima. U gorju će jutarnje temperature padati i do -9 °C, uz upozorenje na poledicu. U Dalmaciji i na jugu zemlje bit će sunčano, ali vjetrovito, uz umjerenu i jaku buru te valovito more. U ponedjeljak se očekuje najhladniji dan u nadolazećem razdoblju, s jutarnjim temperaturama na kopnu koje će se spuštati i ispod -10 °C. Bura će slabjeti, a zapuhat će jugozapadnjak. Poledica će i dalje predstavljati ozbiljnu opasnost, osobito u jutarnjim satima.

Od utorka slijedi postupan porast temperature, uz više oblaka i jugo. Mjestimična kiša moguća je uglavnom na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim krajevima, dok će u ostatku zemlje oborine biti rijetke i lokalne.