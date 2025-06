"Dani Krešimira Ćosića" bit će sportski, ali i kulturni spektakl

U Zadru, gradu u kojem je stasao u genijalnog košarkaša, danas započinju "Dani Krešimira Ćosića", sportsko-kulturna manifestacija s kojom se želi podsjetiti na svu društvenu širinu nezaboravnog sportskog asa. U to ime zadarski će poluotok biti pretvoren u najveće sportsko igralište u Europi na otvorenom, a svi ponuđeni sadržaji bit će besplatni.

U petak tako započinje službeno natjecanje u košarci 3x3 i to na lokaciji Pozdrav suncu. Istog dana, u legendarnim Jazinama, započinje i 25. izdanje turnira za uzraste do 17 i 19 godina, a sutradan će građanstvu biti ponuđen bogat sportski program. Tako će se, u suradnji s nacionalnim savezima, uz slogan "Sportom za snažnije JA", djeca moći okušati u košarci, vaterpolu, tenisu, rukometu, odbojci i nogometu. U čast Kreši ovih se dana u Zadru očekuje dolazak niz košarkaških veličina, poput Darija Šarića, Ivice Zupca, Bogdana Tanjevića, Dejana Bodiroge, Zorana Slavnića, Nikole Plećaša, Željka Jerkova, Dine Meneghina... No, najavljeni su i rukometni velikani poput Ivana Balića i Igora Vorija.

U bogatoj ponudi sadržaja su i izložba "Djela su vječna" i turistička tura "Putevi malog Kreše". Bit će prikazana i animirana slikovnica o Kreši. a ponuđene su i dječje radionice kao i panel "roditelji i djeca u sportu". Vrhunac cijelog vikenda bit će subotnji koncert nazvan "Legenda o Kreši" kojeg režira ugledni hrvatski redatelj Krešimir Dolenčić, a na tom glazbenom putovanju Zadrani će moći vidjeti nastupe Tajči, Emilije Kokić, Renate Sabljak, Saše Lozara i mnogih drugih u pratnji orkestra Ante Gele.