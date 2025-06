Dane Krešimira Ćosića otvorio premijer Plenković zabivši virtualni koš u Jazinama

Impresivna je bila svečanost otvaranja trodnevne sportske svetkovine nazvane "Dani Krešimira Ćosića". Okupljanje održano u Kneževoj palači okupilo je i mlade (Zubac, Šarić) i stare košarkaške asove (Giergia, Plećaš, Slavnić, Jerkov, Knego, Nakić, Tanjević, Pavličević...) ali i najviše političke dužnosnike ne samo Zadra i Zadarske županije nego i državnog vrha (premijer Plenković).

A predsjednik Vlade imao je tu čast i da službeno otvori ovaj sportsko-kulturološki festival koji će se, u tri dana, odvijati na više lokacija. Zadivio je premijer poznavanjem teme jer se, uz sve praćenje njemu najdražeg sporta, očito i dobro pripremio.

- I najpredaniji košarkaški kroničar teško bi mogao prebrojati sve medalje koje su osvojili uzvanici ovog skupa. Nevjerojatno je da je Ćosić živio samo 47 godina i da je imao tako briljantnu igračku a potom i trenersku karijeru. Biti prvi neamerički košarkaš koji je izabran na NBA draftu djeluje nestvarno no on je sa svojih 211 centimetara bio kreativan poput "playmakera". Nakon trenerske karijere bio je član prve postave hrvatske diplomacije u Washingtonu i ja kao premijer podržavam ideju Ćosićeva muzeja u Zadru. Gotovo je nevjerojatno da su nas dvojica od najveći napustila tako rano, Dražen u 29. godini a Krešo s 47 godina. I zato je naš dug da košarku vratimo na razine kave pamte stariji naraštaji pa tako i vi u Zadru.

Tako je govorio Andrej Plenković koji se rado fotografirao s našom dvojicom NBA-evaca Ivicom Zupcem i Darijem Šarićem koji su se rado odazvali pozivu organizatorica, Zdenke Zrilić i Ane Ćosić Pajurin. A druga je Krešina kći Iva pak održala dirljiv govor za vrijeme kojeg joj je zastala i knedla u grlu pa je ohrabrena glasnim aplauzom.

- Naš tata, nekima od vas prijatelj, nekima uzor, ostavio je trag u srcima svih onih koji su ga poznavali. I zato će ova tri dana biti dani prisjećanja na tatu i njegovu ostavštinu a mi želimo na sportskim terenima vidjeti što više djece. Dakako, mi smo tužni što ga više nema ali smo sretni što smo ga imali. On je za nas bio tata koji se s nama igrao, vodio na izlete i učio životu. Tek nakon njegova odlaska u potpunosti smo shvatili što je sve postigao. Naša početna ideja bila je ispričati priču o Kreši a koncu je to priča o sportu pa se nadamo da će i tata dobiti prostor za muzej. On je volio Zadar ali i Zagreb u kojem je rođen. Volio je i domovinu kojoj je bio na raspolaganju i u svojim posljednjim danima.

U čast Kreši govorili su i zadarski gradonačelnik na odlasku Branko Dukić kao i zadarski župan na odlasku Božidar Longin koji je ispričao zanimljivu anegdotu.

- Mi dečki s Puntamike išli smo početnih 70-ih u crkvu kod don Mustaća koji je bio dobar prijatelj s Krešom. A kada se Krešo vratio iz Amerike on je donio snimke američke košarke koje smo mi gledali u crkvi.

Anegdotalno se Kreše prisjetio i predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša:

- Kada se Krešo vratio iz SAD-a poslat je na odsluženje vojnog roka u Lukavicu odnosno Sarajevo gdje sam vojsku i ja služio. Bili smo zajedno u vojsci nekoliko mjeseci a onda je on otišao za Zagreb. No, za to vrijeme imao sam priliku upoznati ga kao čovjeka i tada sam shvatio njegovu duhovnost, dobronamjernost ali i da je pametan čovjek. I zbog svega toga mi je, nakon što je preminuo, jako nedostajao taj njegov dragi lik.

Jedan od emotivnijih trenutaka večeri bio je kada je Kulturno umjetničko društvo Pokolje izveo pjesmu s Pašmana, s otoka s kojeg potiču Krešini roditelji. A te žene ali i mlade djevojke zborno su pjevale i ove stihove:

- I još jedna dika nam bijaše, Krešo Ćosić se zvaše. Krešimire našeg sela sine, dičimo se mi na tvoje ime.

Sve uzvanike pozdravila je i ravnateljica Narodnog muzeja Zadar Vesna Sabolić ujedno otvorivši i izložbu posvećenu Kreši Ćosiću ali i zadarskom sportu.

- Dio je to jedinstvenog ciklusa posvećenog sportu u Zadru i Zadranima u sportu. Sport je Zadranima bio škola odrastanja, zajedništva i ponosa a ova izložba je podsjetnik koliko sport može oblikovati društvo.

A koliko pak moderne tehnologije mogu oblikovati virtualnu stvarnost uvjerio se premijer Plenković koji je obišao izložbu i tom prilikom, uz pomoć virtualnih naočala, zabio virtualni koš i to nigdje drugdje nego u kultnim Jazinama.