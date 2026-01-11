Naši Portali
AKTIVNOSTI SAD-A SE INTENZIVIRAJU

Danska stavila 'sve' u obranu Grenlanda, a politolog hladno poručio: 'Ova borba mogla bi završiti njegovim odlaskom'

Autor
Zoran Vitas
11.01.2026.
u 10:18

Amerikanci navodno imaju i ponudu za 57.000 stanovnika Grenlanda kojom bi ih jednostavno isplatili. No, ne izgleda da će naići na plodno tlo

Nadolazećeg tjedna Marco Rubio, američki ministar vanjskih poslova, sastat će se sa svojim danskim i grenlandskim kolegama, Lars Løkke Rasmussenom i Vivian Motzfeldt. Tema je predvidiva, američka namjera preuzimanja najvećeg svjetskog otoka na bilo koji način, kako je rekao Donald Trump. Danska neće imati lak posao obraniti svoju poziciju prava jer neki svjetski mediji podsjećaju na činjenicu kako Grenland nastoji ostvariti svoju neovisnost od 1979. godine. No, opet, grenlandske su političke stranke unisono objavile odgovor Donaldu Trumpu kako ne žele biti Amerikancima.

OT
otrovnijezik
11:10 11.01.2026.

Znači Ameri lagano kuhaju i podgrijavaju još od 1979.

Avatar pera ložač
pera ložač
11:27 11.01.2026.

Novi kolonizator otima teritoriju starom kolonizatoru

VA
VanjaPlank
10:40 11.01.2026.

Možda da postanu Hrvati. Mi im nismo ugrađivali spirale da se smanji populacija kao Danci.

