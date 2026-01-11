Danska stavila 'sve' u obranu Grenlanda, a politolog hladno poručio: 'Ova borba mogla bi završiti njegovim odlaskom'

Nadolazećeg tjedna Marco Rubio, američki ministar vanjskih poslova, sastat će se sa svojim danskim i grenlandskim kolegama, Lars Løkke Rasmussenom i Vivian Motzfeldt. Tema je predvidiva, američka namjera preuzimanja najvećeg svjetskog otoka na bilo koji način, kako je rekao Donald Trump. Danska neće imati lak posao obraniti svoju poziciju prava jer neki svjetski mediji podsjećaju na činjenicu kako Grenland nastoji ostvariti svoju neovisnost od 1979. godine. No, opet, grenlandske su političke stranke unisono objavile odgovor Donaldu Trumpu kako ne žele biti Amerikancima.