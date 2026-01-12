Hladno jutro u Hrvatskoj: Štrigova se probudila na -19,6°C, jako hladno je i u Bednji, Gospiću, Požegi...

Danas će ujutro biti većinom vedro, na kopnu mjestimice magla. Potom postupan porast naoblake, samo na jugu i dalje uglavnom sunčano. U noći na utorak u Međimurju, Podravini i Baranji moguća slaba oborina na granici kiše i snijega. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren jugozapadni, ujutro na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura i sjeverac, na jugu u prvom dijelu dana jak, a na sjevernom dijelu zapuhat će jugozapadnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura od -2 do 3, na Jadranu između 5 i 10 °C.

Prema ranijim najavama, jutros je diljem zemlje bilo jako hladno. Prema podacima DHMZ-a od 6 sati, najhladnije je bilo u Štrigovi gdje je zabilježeno -19.6 °C. Iza nje je Bednja (-16.7°C) pa Crni Lug (-16,5°C).

Deset najhladnijih mjesta u Hrvatskoj:

Štrigova −19,6 °C

Bednja −16,7 °C

Crni Lug – NP Risnjak A −16,5 °C

Gospić −16,0 °C

Požega −14,4 °C

Varaždin −14,2 °C

Križevci −13,8 °C

Karlovac −13,0 °C

NP Plitvička jezera −12,8 °C

Ogulin −12,2 °C

U Zagrebu, na mjernoj postaji Maksimir, zabilježeno je -10.5°C, u Sisku je DHMZ zabilježio -10,4°C dok je u Osijeku zabilježeno -8,2°C.