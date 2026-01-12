Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 7
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKI MINUSI

Hladno jutro u Hrvatskoj: Štrigova se probudila na -19,6°C, jako hladno je i u Bednji, Gospiću, Požegi...

Zagreb: Ledeni kristali i pahulje inja
Emica Elvedji/PIXSELL
Autor
Robert Jurišić
12.01.2026.
u 06:44

Danas će biti najviša dnevna temperatura od -2 do 3, na Jadranu između 5 i 10 °C.

Danas će ujutro biti većinom vedro, na kopnu mjestimice magla. Potom postupan porast naoblake, samo na jugu i dalje uglavnom sunčano. U noći na utorak u Međimurju, Podravini i Baranji moguća slaba oborina na granici kiše i snijega. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren jugozapadni, ujutro na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura i sjeverac, na jugu u prvom dijelu dana jak, a na sjevernom dijelu zapuhat će jugozapadnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura od -2 do 3, na Jadranu između 5 i 10 °C.

Prema ranijim najavama, jutros je diljem zemlje bilo jako hladno. Prema podacima DHMZ-a od 6 sati, najhladnije je bilo u Štrigovi gdje je zabilježeno -19.6 °C. Iza nje je Bednja (-16.7°C) pa Crni Lug (-16,5°C).

Deset najhladnijih mjesta u Hrvatskoj:

  • Štrigova −19,6 °C
  • Bednja −16,7 °C
  • Crni Lug – NP Risnjak A −16,5 °C
  • Gospić  −16,0 °C
  • Požega −14,4 °C
  • Varaždin −14,2 °C
  • Križevci −13,8 °C
  • Karlovac −13,0 °C
  • NP Plitvička jezera −12,8 °C
  • Ogulin −12,2 °C

U Zagrebu, na mjernoj postaji Maksimir, zabilježeno je -10.5°C, u Sisku je DHMZ zabilježio -10,4°C dok je u Osijeku zabilježeno -8,2°C.

FOTO Zima na Sljemenu: Jedni se sanjkali, drugi izvlačili automobil iz snijega
Zagreb: Ledeni kristali i pahulje inja
1/30
Ključne riječi
dhmz vremenska prognoza vrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!