Zadar dobiva modernu željeznicu: Tunel kroz Bibinje, brzina do 100 km/h

Obnova željezničke pruge koja povezuje Zadar i Knin u punom je zamahu. Riječ je o investiciji vrijednoj 90 milijuna eura, koju provodi zagrebačka podružnica austrijske tvrtke Switelsky, specijalizirane za velike infrastrukturne projekte. Iako je ova linija ukinuta prije više od deset godina, Zadar nije odustao od želje da ponovno bude povezan željeznicom. U Zadar se danas može doći cestom, zrakom i morem, a do 2028. ponovno će to biti moguće i vlakom. Pruga se obnavlja temeljito – mijenjaju se stari pragovi, tračnice i tucanik. Kako navodi Hrvoje Kurelac, inženjer gradilišta: "Pragovi, tračnice, izbacuje se stari i stavlja novi tucanik". Radovi se odvijaju intenzivno, a radnici su na terenu cijeli dan. "Radimo 12 sati od 7-19, ali ima strojeva i da se izdržati, ima malo vjetrića", rekao je radnik Damir Jelčić za HRT.

Na dionici Zadar–Benkovac već se vidi napredak. Količina zamijenjenih pragova toliko je velika da su čak složeni u zid sličan Kineskom zidu, čime se simbolično prikazuje razmjer zahvata. Poseban izazov predstavljala je trasa kroz mjesto Bibinje, gdje je pruga presijecala naselje i godinama predstavljala sigurnosni problem. Taj će se problem trajno riješiti izmještanjem trase – gradit će se obilaznica i tunel dug preko 3 kilometra. "Obnova kroz Bibinje neće ići, taj dio se preskače, ide se odmah na izgradnju novog tunela i izmještanje obilaznice kroz Bibinje", rekao je zadarski župan Josip Bilaver.

Iako brzina neće biti osobito visoka – porast će s dosadašnjih 50 na 100 kilometara na sat – putovanje će biti sigurnije i udobnije. Umjesto starih vagona s drvenim klupama, stižu moderni vlakovi. "To će biti manji vlakovi koji su sad naručeni, manji do 100 putnika... očekujemo njihovu isporuku do kraja završetka tunela". ističe župan Bilaver. Projekt se financira sredstvima Europske unije, a završetkom radova Zadar će u luci Gaženica dobiti suvremeno prometno čvorište spremno za budućnost.