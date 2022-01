Šesti dan potrage za Matejem: Još nema čvrstih dokaza koji bi razjasnili nestanak mladog Splićanina

Šesti je dan potrage za Splićaninom Matejem Perišem (27), koji je nestao u Beogradu gdje je bio s prijateljima za Silvestrovo. Zadnji put su ga vidjeli kako izlazi iz kluba Magacin (Gotik). Nakon toga gubi mu se svaki trag. Objavljene su snimke s nadzornih kamera na kojima se vidi mladić koji trči beogradskim ulicama i pokušava ući u taksi. Njegov otac potvrdio je da je to njegov sin.

Jučer se oglasio i MUP Srbije, a rijeku su počeli pretraživati i ronioci. Iz MUP-a kažu da intenzivno tragaju za mladićem.

7:20 Policija navodno smatra da je Matej Periš te noći kad je nestao pretrčao tri kilometra, tvrdi izvor za Informer. Ni ova informacija isto tako nije službeno potvrđena. Novosti pišu da snimke ukazuju na to da je M. Periš proveo neko vrijeme u ruševnoj kući poznatoj pod imenom 'Španska kuća'. U ovom trenutku ne postoji službena potvrda te informacije.

VIDEO Novi detalji potrage za Splićaninom u Beogradu: Ronioci pretražuju Savu, stigli su i forenzičari

U potragu za Splićaninom Matejom Perišem (27), koji je nestao u Beogradu 31. prosinca, od utorka ujutro su uključeni i ronioci Žandarmerije Ministarstva unutarnjih poslova, priopćio je srbijanski MUP.

Od trenutka prijave nestanka poduzete su sve mjere i istražne radnje, a u potrazi neprekidno sudjeluju pripadnici svih nadležnih organizacijskih jedinica - od Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, Policijske ispostave za sigurnost na rijekama, te sve policijske postaje na teritoriju grada. Od utorka ujutro uključeni su i pripadnici Ronilačke postrojbe Žandarmerije, istaknuo je u priopćenju srbijanski MUP.

U pretraživanju Save i Dunava i obala dviju rijeka policija koristi i patrolne čamce.

Policija nastavlja daljnji rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi s nestankom mladića M. P. i intenzivnu potragu, poručio je srbijanski MUP.

7:06 Klub Gotik je u utorak popodne 'posjetila' srpska policija, a menadžerica kluba Zorica Šestović pokazala je unutrašnjost kluba novinarima Slobodne Dalmacije kao i šank gdje je sjedio nestali mladić i njegovi prijatelji.

- U blizini Splićana bila je i jedna ekipa iz Zadra, rekli su da su se baš lijepo proveli svi. Sutradan kad su čuli za nestanak i oni su bili ovdje. Ulazi se samo uz rezervaciju, ali ako klub nije dovoljno popunjen, može se ući i bez nje. Koliko znam, momci iz Splita nisu imali rezervaciju. Nije bilo stvarno nikakvih problema s njima. Omladina kao omladina. To što se proširilo negdje da ih je redar upozoravao su čiste gluposti te insinuacije. To je valjda rekao jedan od tih momaka. Ja u to ne vjerujem. Jer naše osiguranje stoji vani, imamo četiri momka. Bitno je i to uvijek gledamo, da nitko ne unese neko oružje - kazala je Zorica Šestović.

VIDEO Nestali Splićanin Matej bio je vrsni sportaš i obožavao je vodene sportove: Ovako je nekad skakao s litice

6:53 Otac nestalog Splićanina Nenad Periš kazao je jučer za HRT kako se trudi biti što racionalniji.

- Mislim da u tome, na neki način i uspijevam, iako je jako teško. Mateja nema pet dana, informacije koje dolaze od srbijanskog ministarstva unutrašnjih poslova su da istraga i dalje traje i u potpunom je zamahu. Ja Mateja želim vratiti kući na bilo koji način i dotad ću ostati tu. Sudbina ili ne znam što je, to se dogodilo. Što se dogodilo to nitko ne zna. Ja sam spreman na sve i samo želim doznati istinu i da svoje dijete odvedem kući makar mi bilo zadnji put - kazao je Periš te se zahvalio na angažmanu srpske policije.

