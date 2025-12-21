Kremlj potvrdio: Putin je otvoren za razgovor s Macronom

Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za razgovore s francuskim kolegom Emmanuelom Macronom, rekao je u nedjelju glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ruskoj državnoj novinskoj agenciji Ria Novosti, a ured francuskog predsjednika odmah je to pozdravio. Putin vjeruje da se, ako postoji obostrana politička volja, na razgovore između njih dvojice može gledati samo pozitivno, rekao je Peskov.

U petak je Macron nakon europskog samita u Bruxellesu rekao da bi Europi i Ukrajini mogao biti koristan ponovni razgovor s Putinom kako bi se Europa izravno uključila u mirovne pregovore, umjesto da ih Sjedinjene Države same vode. "U suprotnom mi samo pregovaramo s pregovaračima koji potom razgovaraju s Rusima, a to nije optimalno", rekao je francuski predsjednik.

Ukrajinci, Amerikanci i Europljani prošlu su nedjelju i ponedjeljak u Berlinu razgovarali o mirovnom rješenju za Ukrajinu, koju je Rusija napala prije gotovo četiri godine. U Miamiju su razgovori tijekom vikenda ušli u novi krug. Američki pregovarači kane prenijeti rezultate iz Berlina ruskim predstavnicima. Ruski pregovarač Kirill Dmitriev pregovore je, nakon prvog kruga, opisao konstruktivnima.

Francusko predsjedništvo pozdravilo je objavu ruskog predsjednika Vladimira Putina o tomu da je "spreman" razgovarati s Macronom, dodavši da će se "u narednim danima" odlučiti o najboljim modalitetima realizacije. "Dobro je to što je Kremlj dao svoje javno odobrenje za ovakav pristup. Stoga ćemo u narednim danima odlučiti o najboljem načinu na koji ćemo to ostvariti", objavila je Elizejska palača. Pariz je naglasio da će se svi razgovori s Moskvom voditi "u potpunoj transparentnosti" u odnosu na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i druge Europljane te da je njegov cilj i dalje postizanje "čvrstog i trajnog mira" za ukrajinski narod.

"Invazija na Ukrajinu i tvrdoglavost predsjednika Putina okončali su svaku mogućnost dijaloga" u zadnje tri godine, dodala je Elizejska palača. "Sada kada izgledi za prekid vatre i mirovne pregovore postaju jasniji, ponovno je korisno razgovarati s Putinom", dodaje se. Macron i Putin razgovarali su telefonom 1. srpnja, prvi put u tri godine. Ali u to vrijeme mogli su samo konstatirati razlike u stajalištima.