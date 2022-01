Matejev otac u suzama: Važno mi je da nađem svog sina. Zadovoljan sam s policijom, imamo odličnu suradnju

Jako sam zadovoljan s policijom, sve informacije koje dobivam ja ih prihvaćam. Imamo odličnu suradnju. Zahvaljujem im se u osobno ime i u ime svoje obitelji. Ja ne sudjelujem u istrazi, ja sam laik, otac sina", kazao je Nenad Periš u suzama.

"Onaj koga tražimo je Matej Periš. Ništa nije drugo važno, ovo bi napravio svaki roditelj, nema potrebe da se ovako radi priča, ja razumijem posao novinara, ali morate shvatiti da iz svega ovoga ispada da je otac važan. Tu potragu radi MUP Srbije, oni to stručno rade, i da imam informaciju ne bih rekao, ja je ne bih nikome podijelio, jer je moj cilj da se moj sin nađe, a to je na način da to bude istinito, provjereno", dodao je.

Zahvaljujem se svima, kazao je Matejev otac. "Zahvaljujem se MUP-u Srbije, Vučiću, Vladi RH, mome Splitu... ono što mi je važno je da nađem svoga sina. Nemojte se ljutiti što se ne javim na telefon", kazao je.