Menadžerica kluba u kojem je bio Periš: 'Otkad je nestao ne radimo. Njegov otac nam je došao u nedjelju'

Jedno od posljednjih mjesta gdje je viđen 27-godišnji Matej Periš iz Splita je upravo beogradski klub Magacin, koji se nekad nazivao Gotik te je tako poznat u javnosti. On je zadnji puta viđen 31.prosinca oko 2:30, a njegov nestanak prijavljen je tog dana oko 18 sati.

Navedeni klub je u utorak popodne 'posjetila' srpska policija, a menadžerica kluba Zorica Šestović pokazala je unutrašnjost kluba novinarima Slobodne Dalmacije kao i šank gdje je sjedio nestali mladić i njegovi prijatelji.

- U blizini Splićana bila je i jedna ekipa iz Zadra, rekli su da su se baš lijepo proveli svi. Sutradan kad su čuli za nestanak i oni su bili ovdje. Ulazi se samo uz rezervaciju, ali ako klub nije dovoljno popunjen, može se ući i bez nje. Koliko znam, momci iz Splita nisu imali rezervaciju. Nije bilo stvarno nikakvih problema s njima. Omladina kao omladina. To što se proširilo negdje da ih je redar upozoravao su čiste gluposti te insinuacije. To je valjda rekao jedan od tih momaka. Ja u to ne vjerujem. Jer naše osiguranje stoji vani, imamo četiri momka. Bitno je i to uvijek gledamo, da nitko ne unese neko oružje - kazala je Zorica Šestović.

Ispričala je i to da su klub zatvorili kad je mladi Splićanin nestao.

- Bilo bi glupo da u ovoj situaciji radimo i veselimo se dok ne znamo što se dogodilo s momkom - kazala je.

Srpska policija je nekoliko puta posjetila klub i 'pročešljala ga'. Menadžerica je isrpičala i to da je svako malo netko od zaposlenika ode na razgovor kod njih.

Na pitanje o jakni Mateja Periše kaže da su je uzeli njegovi prijatelji. Isto tako, kazala je da je otac mladića Nenad Periš bio u klubu u nedjelju kada je došao u Beograd tijekom trećeg dana potrage za njegovim sinom.

