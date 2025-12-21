Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 72
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
UHIĆEN 28-GODIŠNJAK

FOTO Ovo je osumnjičeni za ubojstvo u Međimurju: Hicem usmrtio muškarca kraj ribnjaka

Varaždin: Antonija Lajtmana, osumnjičenog za ubojstvo Mihaela Lajtmana, dovode na ispitivanje
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
21.12.2025.
u 13:20

Dovršenim višemjesečnim opsežnim kriminalističkim istraživanjem u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu sumnja se kako je 28-godišnjak, počinio kazneno djelo ubojstvo.

Međimurska policija danas je u Županijsko državno odvjetništvo na ispitivanje dovela Antonija Lajtmana (28) , osumnjičenog za ubojstvo Mihaela Lajtmana. Dovršenim višemjesečnim opsežnim kriminalističkim istraživanjem u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu sumnja se kako je 28-godišnjak, počinio kazneno djelo ubojstvo.

Osnovano se sumnja kako je 8. srpnja ove godine u kasnim večernjim satima na prostoru ribnjaka kod Male Subotice, hicem iz kratkog vatrenog oružja usmrtio 33-godišnjeg Mihaela Lajtmana, navodno svog bratić iz Male Subotice. 

Tijekom iznimno zahtjevnog i kompleksnog kriminalističkog istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Varaždinu, obavljeno je više pretraga osoba, vozila i obiteljskih kuća na području Male Subotice. Ujedno, obavljen je i niz vještačenja te veliki broj obavijesnih razgovora. Protiv osumnjičenog 28-godišnjaka koji je uhićen danas u jutarnjim satima zbog počinjenja kaznenog djela ubojstva iz članka 110. Kaznenog zakona, bit će podnijeta kaznena prijava nadležnom županijskom državnom odvjetništvu te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.

FOTO Ovo je osumnjičeni za ubojstvo u Međimurju: Hicem usmrtio muškarca kraj ribnjaka
Varaždin: Antonija Lajtmana, osumnjičenog za ubojstvo Mihaela Lajtmana, dovode na ispitivanje
1/5

Ključne riječi
policija mala subotica Međimurje ubojstvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!