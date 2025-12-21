FOTO Ovo je osumnjičeni za ubojstvo u Međimurju: Hicem usmrtio muškarca kraj ribnjaka

Međimurska policija danas je u Županijsko državno odvjetništvo na ispitivanje dovela Antonija Lajtmana (28) , osumnjičenog za ubojstvo Mihaela Lajtmana. Dovršenim višemjesečnim opsežnim kriminalističkim istraživanjem u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu sumnja se kako je 28-godišnjak, počinio kazneno djelo ubojstvo.

Osnovano se sumnja kako je 8. srpnja ove godine u kasnim večernjim satima na prostoru ribnjaka kod Male Subotice, hicem iz kratkog vatrenog oružja usmrtio 33-godišnjeg Mihaela Lajtmana, navodno svog bratić iz Male Subotice.

Tijekom iznimno zahtjevnog i kompleksnog kriminalističkog istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Varaždinu, obavljeno je više pretraga osoba, vozila i obiteljskih kuća na području Male Subotice. Ujedno, obavljen je i niz vještačenja te veliki broj obavijesnih razgovora. Protiv osumnjičenog 28-godišnjaka koji je uhićen danas u jutarnjim satima zbog počinjenja kaznenog djela ubojstva iz članka 110. Kaznenog zakona, bit će podnijeta kaznena prijava nadležnom županijskom državnom odvjetništvu te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.