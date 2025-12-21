Naši Portali
Najduža je turistička špilja u Europi,

FOTO Žive jaslice u Postojnskoj jami: Među stotinu izvođača i dvije Hrvatice

Foto: Nikola Zoko
1/10
Autor
Snježana Bičak
21.12.2025.
u 09:17

Na čak pet kilometara dugoj ruti, uz vožnju špiljskim vlakićem i šetnju kroz veličanstvene dvorane, od 25. do 30. prosinca odvija se jedna od najljepših božićnih predstava na svijetu u kojoj sudjeluje gotovo 100 izvođača

Postojnska jama najduža je turistička špilja u Europi, duga 24 kilometra, s više od 200 godina turističke tradicije. Do danas ju je posjetilo više od 42 milijuna posjetitelja iz cijelog svijeta, koji su uživali u vožnji podzemnim vlakićem i pogledu na dvorane koje je voda oblikovala milijunima godina. Špilja je i svjetski poznato središte bioraznolikosti – dom je rijetke čovječje ribice „zmajevog mladunca“ koji je postao simbol ovog podzemnog svijeta.

Uz to, i ovih su blagdana 35. puta za redom organizirali i blagdanski program Žive jaslice u Postojnskoj jami koji se odvija na ruti dugoj oko 5 kilometara, koja kombinira vožnju špiljskim vlakićem i šetnju (od 1,5 km) kroz spektakularne dvorane. Priča je ispričana kroz 18 biblijskih prikaza, a počinje u podnožju Velike gore u prizoru Navještenje Zahariji s pjevačkim nastupom talijanskog opernog pjevača Ivana Defabianija s pjesmom The Lords Prayer. Na Velikoj gori Anđeo Gabrijel najavljuje Djevici Mariji da će roditi sina Božjeg, a mlada hrvatska sopranistica Leonarda Kavedžić pjeva Ave Mariju. Ova talentirana sopranistica studentica je magistarskog studija solo pjevanja na Glazbenoj akademiji u Ljubljani i ovo joj je prvi nastup u Postojnskoj jami.

Foto: Nikola Zoko

Božićno vrijeme je moje omiljeno doba godine, kada osjećam mir, ispunjenje i inspiraciju. Osjećam da ljudi u ovom trenutku slušaju svim srcem, pa svojom interpretacijom želim slušateljima pružiti trenutak zahvalnosti, topline i unutarnje nježnosti. Veselim se pjevanju u Postojnskoj jami, koja je potpuno drugačija od običnih mjesta: morate pažljivo usmjeravati svoj glas i prilagođavati ga prirodnoj akustici. To je ono što izvedbi u jednoj od najposjećenijih jama na svijetu daje gotovo mističan dodir - kaže Leonarda kojoj je ovo ujedno u prvi nastup na ovom spektaklu.  Uz Leonardu, tu je još jedna hrvatska glazbenica violončelistica Ana Miculinić studentica Glazbene akademije u Ljubljani. Glazbeno prati betlehemske pastire i anđele dok posjetitelje vodi do čarobnog završetka doživljaja Živih jaslica u Koncertnoj dvorani. Izvodi skladbu "Gabrijelova oboa", glavnu temu iz filma "Misija" skladatelja Ennia Morriconea.

Foto: Nikola Zoko

Ove godine Žive jaslice u Postojnskoj jami slave 35. obljetnicu i nose snažnu poruku ljubavi, nade i želje za mirnijim svijetom. Poseban naglasak stavljen je na pjesmu The Prayer (Molitva)] koja govori o molbi za vodstvo, zaštitu i suosjećajniji svijet. Redateljica programa je Lidija Bernik, a producent Janez Jordan koi su u nastanak ovog spektakla (u kojem sudjeluje gotovo 100 ljudi) uključili poznata glazbena imena, ali i lokalna umjetnike i stanovnike Postojne i okolice, koji sudjelovanje doživljavaju kao dio svog identiteta. Za mnoge obitelji i prijatelje sudjelovanje u predstavi tradicija je bez koje ne mogu zamisliti prosinac.

Postojnska jama nije najljepa svjetska pozornica za uprizorenje ovog biblijskog događaja već je glavna zvijezda u kojoj smo mi svi gosti. Desetljećima Žive jaslice povezuju generacije, obitelji i prijatelje koji uživaju u ovoj jedinstvenom programu. U njemu sudjeluju poznati svjetski glazbenici ali i stanovnici ovog kraja, odijevajući kostime, čineći ovaj divan ansambl - rekao je Marjan Bagatelj, direktor Postojnske jame na velikoj godišnjoj press konferenciji prije svečane premijere ovog spektakla. Zanimljiv je podatak, prikazan u izlaganju, kako se u ovoj godini dogodio veliki porast dolaska hrvatskih posjetitelja u Postojna park. Uz klasičan posjet, posebno su zanimljive Žive jaslice koje se ove godine održavaju od 25. do 30. prosinca 2025., svakog dana u više termina od 13:30 nadalje. Ulaznice se kupuju online i za ovaj je doživljaj limitiran broj ulazaka, pa ulaznice valja nabaviti na vrijeme. 

