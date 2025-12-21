Otvorili 'Janje i prase to go' u Zagrebu: Kilogram odojka 34,80 eura, a janjetine 44,80 eura

U Krapinskoj ulici na zagrebačkoj Trešnjevci nedavno je otvorena nova trgovina Janje i prase to go, specijalizirana za pečenje i prodaju odojaka i janjetine za van. Riječ je o prodajnom mjestu koje se oslanja na meso s domaće farme u Sesvetskom Kraljevcu, a koncept je već u prvim danima privukao velik interes kupaca.

Kako stoji na njihovom Instagramu, u ponudi se nalaze pečeni odojak i janjetina koji se mogu kupiti prema željenoj količini, uz minimalnu narudžbu od 250 grama. Kilogram pečenog odojka stoji 34,80 eura, dok je kilogram janjetine 44,80 eura. Kupcima su dostupni i pojedinačni dijelovi mesa, među kojima su svinjska glava po cijeni od 14 eura po pakiranju te janjeća glava koja se prodaje za 9,90 eura po komadu.

Trgovina radi od ponedjeljka do subote, u vremenu od 10:30 do 20 sati, a primaju se i narudžbe za blagdane i posebne prigode. Otvorenje na Trešnjevci proteklo je u slavljeničkom ozračju. Na takozvanom grand openingu okupio se velik broj posjetitelja, točio se šampanjac, DJ je puštao glazbu, a mirisi pečenja brzo su se proširili kvartom. Dobra atmosfera i velik odaziv pokazali su da je koncept naišao na pozitivne reakcije.

Iz Janje i prase to go poručuju kako koriste isključivo janjetinu i prasetinu s hrvatskih OPG-ova te naglašavaju da je ovo tek početak njihove priče. Prvi dani rada, kao i interes građana na otvorenju, upućuju na to da bi novo prodajno mjesto moglo postati prepoznatljiva gastro adresa na Trešnjevci.