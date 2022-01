Stručnjak o potrazi: 'Vidim jedan ogroman propust, mislim da zato ne znamo što se dogodilo'

Peti dan potrage za 27-godišnjim Matejem Perišem koji je nestao 31. prosinca oko 2:30 u Beogradu nije doveo do tragova koji bi mogli ukazati na činjenicu gdje se nalazi nestali mladić.

- Puno je vremena prošlo od kada je Matej nestao do same pretrage. Moram reći da su prijatelji jako kasnili s prijavom nestanka i tu vidim jako veliki propust - rekao je Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu za Dnevnik.hr i dodao: - Apelirao bih i ubuduće da se obavezno prijavi odmah, jer je policija nakon prijave odmah krenula u potragu, ali prošlo je puno vremena. Tu vidim jedan ogroman propust, mislim da je to urodilo time da još ne znamo što se dogodilo.

Poznati stručnjak je pričao i s Matejevim prijateljima s kojima je došao na proslavu Nove godine u Beograd.

- Meni je bilo bitno da vidimo je li bilo incidenata te večeri. Rekli su mi da nije bilo ništa što bi ukazivalo da postoji bilo što loše i što bi moglo ukazati da će se neki incident dogoditi. Imali su jedan blagi nesporazum s konobarima u lokalu, ali to nije bio nikakav motiv da se bilo što loše dogodi. Nije bilo nikakvih čudnih situacija, potpuno normalna večer - naveo je.

Istaknuo je kako beogradska policija ima dobru opremu, kao i to da je rijeka Sava jako nezahvalna za ovakvu vrstu pretrage zbog otežavajući uvjeta.

- Na ovom području, gdje se pretpostavlja da je Matej ušao u vodu, jako je brza. Po ljudima koji su izuzetno kompetentni da o ovome govore - svatko tko u ovo doba godine uđe u Savu, ne može izdržati dulje od pet minuta bez obzira na fizičke ili plivačke sposobnosti - naveo je.

Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu komentirao je i snimku na kojoj mladić za kojeg se sumnja da je Matej Periš priča s taksistom na ulici.

- Mora reći da je sve to čudno izgledalo. Nadam se da je policija razgovarala s taksistom, gdje se vidi na snimci kako Matej želi ući, a on ga ne želi primiti. Možda je bio i neki nesporazum. Ne možemo znati točan razlog.

