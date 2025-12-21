VIDEO Snimke nakon požara otkrivaju uništen OPG: 'Da vatrogasci nisu došli, kuća bi izgorjela'

U SeIvanovom Selu na Bilogori jutro nakon velikog požara otkriva razmjere katastrofe koja je u subotu navečer pogodila obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u Praškoj ulici. Od nekadašnjih gospodarskih objekata ostali su samo zgarište i pouglavljeni ostaci mehanizacije, dok su vlasnici u šoku i očaju zbog gubitka gotovo svega. Kako je potvrđeno iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, dojavu o požaru većih razmjera zaprimili su u 18:37 sati. Na teren su odmah upućene brojne vatrogasne snage jer je vatra zahvatila objekte u kojima su se nalazile životinje i poljoprivredna mehanizacija.

Požar u Ivanovom Selu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U gašenju požara sudjelovala su ukupno 34 vatrogasca iz Javne vatrogasne postrojbe Grubišno Polje te više lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Borba s vatrom trajala je satima, a situacija je u jednom trenutku prijetila i obiteljskoj kući. Zapovjednik JVP Grubišno Polje Vitomir Pintarić rekao je kako je požar stavljen pod kontrolu tijekom večeri.

"Situacija je sada daleko mirnija nego što je bila po dolasku. Izgorjelo je oko 200 četvornih metara gospodarskih objekata. Požar su gasila 34 vatrogasca iz JVP-a i DVD-ova, a sve smo pripremili kako bi se ujutro moglo krenuti u sanaciju" izjavio je Pintarić. Dodao je kako je većina životinja ipak spašena, no za dio nije bilo pomoći.

Iako su vatrogasci uspjeli spasiti svinje, kokoši i dio ostalih životinja, u požaru su stradale tri ovce. Vatra je progutala i dva osobna automobila, traktore te brojne poljoprivredne priključke. Posebno je gorjela velika količina slame i sijena – čak oko tisuću bala – što je dodatno rasplamsalo požar.

U požaru u Ivanovu Selu izgorio OPG Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vlasnica imanja Milka Rajzl kroz suze za Pixsell govori o noći koju, kaže, nikada neće zaboraviti. Posebno teško proživljava tragediju jer se istodobno bori s teškom, zloćudnom bolešću. "Sve se dogodilo u trenutku. Izašla sam u kuhinju, a već je sve bilo u plamenu. Požar se munjevito proširio sa štale na ostale objekte. U panici smo pokušavali spasiti što smo mogli" - ispričala je. Njezin suprug uspio je izvući automobil, a sin traktor, dok se vatra već širila preko krova. Kaže da je kuća gotovo sigurno bila izgubljena da vatrogasci nisu stigli na vrijeme.

Suprug Miroslav Rajzl navodi da je u požaru izgorjela gotovo sva mehanizacija, uključujući traktore i priključke, dok su dva automobila u posljednji trenutak spašena. "Stradale su četiri krave, tri svinje i dio ovaca. Dio stoke smo ipak uspjeli spasiti, ali šteta je ogromna" rekao je. Posebno potresan trenutak za obitelj bio je strah njihovog bolesnog djeteta tijekom požara. Milka svjedoči da su se čule snažne detonacije dok su pucale ploče i konstrukcija, a dijete nije razumjelo što se događa.

U požaru u Ivanovu Selu izgorio OPG Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"To je bilo strašno. Dijete je bilo prestravljeno, a mi mu nismo mogli objasniti što se događa" kazala je. Uzrok ovog razornog požara zasad nije poznat. Policija će ga utvrditi nakon provedenog očevida. Obitelj je preko noći ostala bez hrane, dijela stoke i osnovnih sredstava za rad, a razmjeri štete tek će se u potpunosti sagledati. Jutarnji prizori s mjesta događaja jasno pokazuju koliko je razaranje veliko – spaljeni zidovi, iskrivljeni metal i zgarište ondje gdje je do jučer bilo imanje.