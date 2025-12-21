Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 94
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
OČEVID U TIJEKU

Teška prometna nesreća kod Trogira: Ozlijeđen motociklist, helikopter sletio na magistralu

Šibenik: Helikopterske hitne medicinske službe svakodnevno obavljaju prijevoz pacijenata
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
21.12.2025.
u 14:25

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila oko podneva, kada je motociklist iz zasad neutvrđenih razloga sletio s ceste.

Na Jadranskoj magistrali u mjestu Poljica, nedaleko od Trogira, danas se dogodila prometna nesreća u kojoj je ozlijeđen vozač motocikla. Kako piše Dalmatinski portal, zbog težine situacije na mjesto nesreće pozvan je helikopter Hitne medicinske pomoći koji je sletio izravno na kolnik kako bi se ozlijeđenog motociklista što brže prevezlo u KBC Split.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila oko podneva, kada je motociklist iz zasad neutvrđenih razloga sletio s ceste. Stupanj ozljeda još nije službeno potvrđen. Točne okolnosti nesreće bit će poznate nakon provedenog policijskog očevida. 
Ključne riječi
helikopterska hitna medicinska služba prometna nesreća magistrala Trogir

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
16:20 21.12.2025.

Motocikl širi društveni život.. Danas je upoznao pilota, kopilota, medicinsku sestru, doktora, policiju, radiologa, cimera u sobi... A zahtjev za prijateljstvo šalje prekršajni sudac, zapisničarka, ekipa iz osiguranja, društvo iz toplica...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!