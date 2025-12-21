Teška prometna nesreća kod Trogira: Ozlijeđen motociklist, helikopter sletio na magistralu

Na Jadranskoj magistrali u mjestu Poljica, nedaleko od Trogira, danas se dogodila prometna nesreća u kojoj je ozlijeđen vozač motocikla. Kako piše Dalmatinski portal, zbog težine situacije na mjesto nesreće pozvan je helikopter Hitne medicinske pomoći koji je sletio izravno na kolnik kako bi se ozlijeđenog motociklista što brže prevezlo u KBC Split.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila oko podneva, kada je motociklist iz zasad neutvrđenih razloga sletio s ceste. Stupanj ozljeda još nije službeno potvrđen. Točne okolnosti nesreće bit će poznate nakon provedenog policijskog očevida.