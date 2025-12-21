Dok se po Splitu širi miris fritula i kiti bor, Kerum u zatvoru broji rešetke

Eto nam i splitskog božićnog čuda, samo što se ne pali adventska svijeća, nego zatvorska rasvjeta na Bilicama. Bivši gradonačelnik Splita, poduzetnik, političar i neumorni vozač Željko Kerum ovaj će Božić provesti iza rešetaka. Ne zbog ideologije, politike ili krupnih povijesnih odluka, nego zbog stare, provjerene navike upravljanja automobilom unatoč zabrani. Kerum je, kako to već priliči čovjeku naviknutom da mu se promet sam razmiče, u Audiju odlučio ignorirati zabranu i zdrav razum.

Na Mažuranićevu šetalištu, tik uz svoj hotel Corner, nije baš pazio dok se uključivao u promet pa je udario u Mazdu kojom je upravljala vozačica. I umjesto na božićnom bakalaru, Kerum je završio na Bilicama. Na temelju rješenja Općinskog prekršajnog suda u Splitu u zatvoru bi trebao ostati punih 15 dana, odnosno do 29. prosinca u 10 sati ujutro. Dok drugi kite bor, on broji rešetke, dok se po Splitu širi miris fritula, na Bilicama se širi disciplina.