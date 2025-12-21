Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
GAF TJEDNA

Dok se po Splitu širi miris fritula i kiti bor, Kerum u zatvoru broji rešetke

Split: Željko Kerum i Fani glasovali na biralištu
Ivo Cagalj/PIXSELL
Autor
Hassan Haidar Diab
21.12.2025.
u 09:38

Na Mažuranićevu šetalištu, tik uz svoj hotel Corner, nije baš pazio dok se uključivao u promet pa je udario u Mazdu kojom je upravljala vozačica. I umjesto na božićnom bakalaru, Kerum je završio na Bilicama

Eto nam i splitskog božićnog čuda, samo što se ne pali adventska svijeća, nego zatvorska rasvjeta na Bilicama. Bivši gradonačelnik Splita, poduzetnik, političar i neumorni vozač Željko Kerum ovaj će Božić provesti iza rešetaka. Ne zbog ideologije, politike ili krupnih povijesnih odluka, nego zbog stare, provjerene navike upravljanja automobilom unatoč zabrani. Kerum je, kako to već priliči čovjeku naviknutom da mu se promet sam razmiče, u Audiju odlučio ignorirati zabranu i zdrav razum.

Na Mažuranićevu šetalištu, tik uz svoj hotel Corner, nije baš pazio dok se uključivao u promet pa je udario u Mazdu kojom je upravljala vozačica. I umjesto na božićnom bakalaru, Kerum je završio na Bilicama. Na temelju rješenja Općinskog prekršajnog suda u Splitu u zatvoru bi trebao ostati punih 15 dana, odnosno do 29. prosinca u 10 sati ujutro. Dok drugi kite bor, on broji rešetke, dok se po Splitu širi miris fritula, na Bilicama se širi disciplina. 
Koliko zarađuju predsjednici država regije: Milanović među njima ima najveću plaću Podijeliti Natrag na članak
Ključne riječi
Božić zatvor Željko Kerum

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!