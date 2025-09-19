Nova drama na istoku Europe: Ruski MiG-ovi upali u zračni prostor Estonije

Još se nisu stišale reakcije nakon upada ruskih dronova na teritorij Poljske, a već imamo novi incident na istočnim granicama Europske unije. Estona vlada objavila je da su ruski vojni avioni upali na njihov teritorij. U priopćenju je estonska vlada navela da je incident uključivao tri ruska borbena zrakoplova MiG-31 koja su preletjela preko Finskog zaljeva ukupno 12 minuta bez dopuštenja, obavještava SkyNews. Ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna rekao je da je Rusija već četiri puta ove godine prekršila estonski zračni prostor, „što je samo po sebi neprihvatljivo, no današnje kršenje, tijekom kojeg su tri borbena zrakoplova ušla u naš zračni prostor, neviđeno je drsko”.

„Neprestano povećavanje testiranja granica i agresivnosti od strane Rusije mora se odgovoriti brzim jačanjem političkog i gospodarskog pritiska,” dodao je. Estonija je treća članica NATO-a koja je u posljednjih nekoliko tjedana prijavila upad ruskih zračnih snaga u svoj zračni prostor: u nedjelju je Rumunjska objavila da je dron prekršio njezin zračni prostor tijekom ruskog napada na susjednu Ukrajinu. Poljska je također prošloga tjedna prijavila „neviđeno kršenje” svog zračnog prostora od strane Rusije.

Estonska vlada navela je i da je u svibnju Rusija nakratko poslala borbeni zrakoplov u zračni prostor NATO-a iznad Baltičkog mora u pokušaju zaustavljanja ruskog tankera za prijevoz nafte, za kojeg se vjeruje da je dio „sjenovite flote” koja se suprotstavlja zapadnim sankcijama Moskvi. Dodali su da je ruski zamjenik veleposlanika pozvan i uručen mu je prosvjedni zapisnik. Ovaj upad dolazi nakon što je čelnik britanske vanjske obavještajne službe izjavio da ne postoji „apsolutno nikakav dokaz” da Vladimir Putin želi pregovarati o miru u Ukrajini.

Šef MI6 Sir Richard Moore rekao je na konferenciji za novinare u petak da ruski predsjednik Vladimir Putin „vodi nas za nos”. „On nastoji nametnuti svoju imperijalnu volju svim sredstvima koja su mu na raspolaganju. No ne može uspjeti,” rekao je Sir Moore. „Iskreno, Putin je zagrizao više nego što može sažvakati. Mislio je da će lako pobijediti. No on – i mnogi drugi – potcijenili su Ukrajince.”