Maltretirao goste lokala u Benkovcu držeći elektrošoker, a kad je uhićen drugi muškarac napao i ozlijedio policajce

Krim istraga pokrenuta zbog događaja u utorak, 23. prosinca u večernjim satima kada je policija zaprimila dojavu za narušavanje javnog red i mira u ugostiteljskom objektu u Benkovcu je dovršena i rezultirala je uhićenjima. Policija je na mjestu događaja zatekla 36-godišnjaka u vidno alkoholiziranom stanju koji je uznemiravao goste ugostiteljskog objekta i pritom u ruci držao elektrošoker, a vidjevši policijske službenike 36-godišnjak se pokušao udaljiti s mjesta događaja. Ubrzo je sustignut te su zbog pružanja daljnjeg aktivnog otpora, policijski službenici nad njim uporabili sredstva prisile. Potom je u namjeri sprječavanja službene osobe u obavljanju daljnjih službenih radnji, 67-godišnji muškarac koji je bio u društvu 36-godišnjaka, fizički nasrnuo na dvojicu policijskih službenika i pri tom ih lakše ozlijedio.

Obojica muškaraca su uhićena i dovedena u prostorije policije. Alkotestiranjem im je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu. Tijekom daljnjeg postupanja, od 36-godišnjaka je oduzet elektrošoker te metalna drobilica s oko 0,37 grama marihuane. Zbog počinjenih prekršaja iz čl. 13. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, te čl. 29. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana kao i čl.3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, 36-godišnjak je uz optužni prijedlog odveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.