POKUŠAJI ZAUSTAVLJANJA

Rusi su tri puta iskoristili prazne cjevovode za napredovanje u Ukrajini - sad ih ukrajinska vojska poplavljuje

Autor
Danijel Prerad
19.09.2025.
u 20:01

To je treći put od početka rata da su ruske snage iskoristile stare cjevovode kako bi izbjegle otkrivanje i ušle u pozadinu ukrajinske obrane

Ruske trupe su nedavno otkrivene kako pokušavaju prodrijeti u linije bojišnice u regiji Harkov puzeći kroz podzemnu cijev, a kijevske snage sada su odlučile pokušati ih zaustaviti u budućim pokušajima poplavljivanjem ili utvrđivanjem takvih kanala.

Ukrajinski analitičari su prošli tjedan javno identificirali novi uspjeh prolaska ruskih vojnika kroz stari plinovod u Kupiansku, gradu u Harkovskoj regiji u kojem su se vodile teške borbe duž prve crte bojišnice. To je treći put od početka rata da su ruske snage iskoristile stare cjevovode kako bi izbjegle otkrivanje i ušle u pozadinu ukrajinske obrane, a ta taktika mogla bi predstavljati sve veći obrambeni izazov za Ukrajinu.

