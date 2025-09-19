Mračne najave analitičara: Rusija ovoj europskoj zemlji radi isto što i Ukrajini prije rata

Dok se pozornost i dalje usmjerava na ruski rat u Ukrajini, skupina vodećih analitičara tvrdi kako je Kremlj pokrenuo „koordiniranu informativnu” kampanju usmjerenu na još jednu susjednu zemlju, pri čemu se u retorici naziru odjeci iz razdoblja koje je prethodilo sveobuhvatnoj invaziji 2022. godine. Institut za proučavanje rata (ISW) navodi da istaknute osobe u Moskvi, uključujući članove najužeg kruga Vladimira Putina, posljednjih dana daju niz izjava osmišljenih da zaprijete Finskoj.

Finska, koja s Rusijom dijeli granicu dugu 1.340 kilometara, odustala je od svoje dugogodišnje politike neutralnosti nakon ruske invazije na Ukrajinu te se 2023. pridružila NATO savezu. Američki analitički centar citira ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, koji je jučer izjavio kako je „neutralna fasada” finske vlade otpala te da je revanšizam (politika koja nastoji uzvratiti udarac, osobito povratkom izgubljenih teritorija) „doslovno u porastu” u Finskoj, obavještava Sky News.

Još jedan visoki dužnosnik, Sergej Ivanov, jučer je izjavio kako rusko-finski odnosi „gotovo da i ne postoje” te da se u dogledno vrijeme neće poboljšati budući da je Finska članica NATO-a i „aktivno poziva na jačanje [svoje] istočne granice”. Također je ustvrdio da je finsko stanovništvo nezadovoljno vlastitom vladom te je optužio da je izostanak ruskih turista doveo do „depopulacije” i slabljenja gospodarstva u jugoistočnoj Finskoj. Alexei Chepa, zamjenik predsjednika Odbora za međunarodne poslove ruske Državne dume, također je jučer iznio slične tvrdnje.

ISW izvještava da su ruski državni mediji „posebno pojačali” Lavrove, Ivanovljeve i Chepine izjave te ocjenjuje kako sličnost u njihovoj formulaciji „upućuje na to da je riječ o usklađenom, odozgo vođenom Kremljevom informativnom pothvatu usmjerenom protiv Finske”. Analitičari thinktanka nastavljaju: „Visoki dužnosnici Kremlja posljednjih su tjedana pojačali prijetnje Finskoj, koristeći se pri tome i jezikom koji odražava Kremljeve lažne opravdanja za invaziju na Ukrajinu. ISW i dalje smatra da se scenarij kojim se Rusija trenutačno služi za zastrašivanje NATO-a podudara s onim koji je prethodno upotrijebila kako bi stvorila informacijske uvjete za opravdanje agresije na Ukrajinu.”