HVIDRA dodijelila Thompsonu priznanje za osobu godine

U dvorani HVIDRA-e u Zagrebu Marku Perkoviću Thompsonu uručeno je priznanje "Osoba godine 2025." te Zahvalnica za promicanje vrijednosti Domovinskog rata i dugogodišnju potporu hrvatskim braniteljima, stradalnicima i ratnim vojnim invalidima Grada Zagreba. Informaciju o dodjeli objavio je Thompson na društvenim mrežama. Dodjelu su inicirale braniteljske udruge, među kojima su HVIDRA, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata ’91. (UHBDR91.) te druge srodne organizacije. Kako su naveli organizatori, odluka o dodjeli priznanja donesena je na temelju Thompsonova djelovanja tijekom protekle godine, obilježenog brojnim koncertima, velikim interesom publike i trajnom prisutnošću njegovih pjesama na hrvatskoj glazbenoj sceni.

"U ime cijelog MPT tima iskreno zahvaljujemo hrvatskim braniteljima, stradalnicima i ratnim vojnim invalidima na ukazanom priznanju i povjerenju. Vaša žrtva, hrabrost i ljubav prema domovini trajna su inspiracija i obveza da vrijednosti Domovinskog rata čuvamo, poštujemo i prenosimo budućim naraštajima", napisao je Thompsonov tim na Facebooku.

Poseban naglasak stavljen je na njegov kontinuirani angažman na događanjima od značaja za braniteljsku populaciju, kao i na javno isticanje važnosti očuvanja vrijednosti koje proizlaze iz Domovinskog rata. Organizatori su pritom istaknuli da se Thompsonov glazbeni rad već godinama prepoznaje kao oblik podrške braniteljima i sjećanju na ključne trenutke moderne hrvatske povijesti. Svečani program dodjele predvodila je Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata ’91., a u njemu su sudjelovali predsjednik udruge Mladen Pavković, predsjednik Udruge veterana 7. gardijske brigade Puma Robert Puja te predsjednica Udruge zagrebačkih dragovoljaca branitelja Vukovara Zorica Gregurić. Događaju su nazočili i brojni uzvanici iz kulturnog, znanstvenog i javnog života, među kojima akademik Josip Pečarić, don Anđelko Zdeslav Kaćunko, glazbeni producent Vladimir Mihaljek Miha, predsjednik Uprave Croatia Recordsa Želimir Babogredac, Mirko Švenda Žiga, kao i Zagrebačke mažoretkinje, koje su svečanosti dale dodatnu kulturno-glazbenu dimenziju.