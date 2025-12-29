Naši Portali
TUZLA U ŠOKU

Pijani vozač usmrtio djevojku (19) i dobio samo tri godine zatvora. Sud objasnio zašto

Autor
Lorena Posavec
29.12.2025.
u 14:05

Iako je u nesreći smrtno stradala jedna osoba, pravna kvalifikacija djela nije ubojstvo, već kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa, za koje zakon predviđa blažu kaznu

Prvostupanjska presuda Kantonalnog suda u Tuzli, kojom je Vejsil Halilović (26) osuđen na tri godine zatvora zbog teškog kaznenog djela protiv sigurnosti javnog prometa, izazvala je brojne reakcije i nezadovoljstvo dijela javnosti, posebno zbog činjenice da je u prometnoj nesreći smrtno stradala jedna osoba, 19-godišnja Ajla Nuhanović. Presuda je donesena 23. prosinca 2025. godine, a sud je Haliloviću, koji je priznao krivnju, izrekao i sigurnosnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije na tri godine. Halilović je osuđen prema članku 336. stavku 2. Kaznenog zakona Federacije BiH, u vezi s kaznenim djelom ugrožavanja javnog prometa pod utjecajem alkohola, iz članka 333. stavka 1. istog zakona. Kantonalni sud u Tuzli pojašnjava da je presuda donesena u skladu s važećim zakonskim propisima, ali i ranijom praksom Vrhovnog suda Federacije BiH, piše klix.ba.

Iako je u nesreći smrtno stradala jedna osoba, pravna kvalifikacija djela nije ubojstvo, već kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa, za koje zakon predviđa blažu kaznu u usporedbi s kaznenim djelima protiv života i tijela. Prema sudu, u sličnim slučajevima Vrhovni sud FBiH uglavnom je izrekao kazne zatvora u rasponu od jedne godine do tri i pol godine, dok su se kazne u žalbenom postupku povećavale ili smanjivale, ovisno o specifičnim okolnostima svakog slučaja. Kantonalni sud također naglašava da presuda još nije pravomoćna te da stranke imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu u roku od 15 dana od primitka pisanog otpravka presude. Sud također ističe da prvostupanjska presuda još nije izrađena, zbog čega u ovom trenutku nije moguće dati detalje o okolnostima koje su uzete u obzir prilikom odmjeravanja kazne.

Ključne riječi
Tuzla BiH nesreća vožnja pod utjecajem alkohola

