HRVATSKA VOJSKA

Predsjednik Milanović promaknuo trojicu pripadnika Oružanih snaga

Zagreb: Obilježena 34. obljetnica Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Anka Bilić Keserović/Hina
29.12.2025.
u 15:59

Dvojicu djelatnih brigadira predsjednik Milanović odlučio je promaknuti u činove brigadnih generala, a djelatnog kapetana bojnog broda u čin komodora

Hrvatski predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović donio je u ponedjeljak odluke o promaknućima trojice pripadnika OSRH, izvijestili su iz Ureda predsjednika RH. Dvojicu djelatnih brigadira predsjednik Milanović odlučio je promaknuti u činove brigadnih generala, a djelatnog kapetana bojnog broda u čin komodora. 

Brigadira Krešimira Ražova, zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, promaknuo je u čin brigadnog generala zrakoplovstva. Brigadira Željka Marinova, zapovjednika Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske, promaknuo je u čin brigadnog generala topništva.

Kapetana bojnog broda Željka Jakusa, načelnika Stožera – zamjenika zapovjednika Hrvatske ratne mornarice, promaknuo je u čin komodora tehničke službe. Odluke o promaknućima predsjednik Milanović je donio 29. prosinca 2025. na snagu stupaju danom donošenja, stoji u priopćenju.

Prošlo je pet godina od razornog potresa na Banovini
Ključne riječi
Zoran Milanović OS RH Hrvatska vojska vojska

VE
Ventus
16:30 29.12.2025.

Ae,opet se jadan naradio. 😂

