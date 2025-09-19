Trumpov izaslanik: Putin se pravi da ne govori engleski, ali uhvatili smo ga nekoliko puta. On je manipulator

General Keith Kellogg, posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za Ukrajinu, upozorava da bi ruska pobjeda u Ukrajini mogla potaknuti Vladimira Putina na napad na neku članicu NATO-a. Povukao je usporedbe s razdobljem prije Drugog svjetskog rata. Kellogg je komentirao izjave bivšeg potpredsjednika SAD-a Mikea Pencea, koji je prošli tjedan rekao da bi rusko zauzimanje Ukrajine moglo biti praćeno napadom na NATO. "Apsolutno. Putina i Rusiju morate gledati kao ekspanzionističku silu. On želi ponovno uspostaviti Rusko Carstvo, samo pogledajte povijest. Dajte mu inč, uzet će milju", naglasio je Kellogg u intervjuu za Telegraph.

"U Münchenu 1938. Hitler je rekao da želi samo Sudete. Zatim Porajnje, pa Poljsku, a onda smo završili u Drugom svjetskom ratu. Povijest se ne ponavlja, ali se sigurno 'rimuje'. Upravo se to događa ovdje s Ukrajinom. Moramo odmah zaustaviti Putina", dodao je. General je također istaknuo da Putin "nikada nije prestao biti" agent KGB-a. "On ne razumije Zapad. Pravi se da ne govori engleski, ali govori, i uhvatili smo ga nekoliko puta prije. On je manipulator. Jedino što se tome može suprotstaviti je snaga, moć i sila", rekao je Kellogg.

Kellogg je podsjetio i na važnost reagiranja na ruske hvalisave tvrdnje o nuklearnom naoružanju, prisjećajući se razgovora Trumpa sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom. "Kad mu je Sjevernokorejac rekao da su nuklearna sila, Trumpov odgovor je bio: 'I mi smo. I ja imam crveni gumb. Veći je od tvog i moj bolje funkcionira.' Putin je realist i ako podignete ulog, on će odustati", rekao je. General je napomenuo i da rusko kršenje poljskog zračnog prostora dronovima 10. rujna nije bilo slučajno, već testiranje reakcije Zapada.