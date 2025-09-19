Naši Portali
'ŽELI PONOVNO USPOSTAVITI RUSKO CARSTVO'

Trumpov izaslanik: Putin se pravi da ne govori engleski, ali uhvatili smo ga nekoliko puta. On je manipulator

REUTERS
Autor
Lorena Posavec
19.09.2025.
u 21:58

"On želi ponovno uspostaviti Rusko Carstvo, samo pogledajte povijest. Dajte mu inč, uzet će milju", naglasio je Kellogg u intervjuu

General Keith Kellogg, posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za Ukrajinu, upozorava da bi ruska pobjeda u Ukrajini mogla potaknuti Vladimira Putina na napad na neku članicu NATO-a. Povukao je usporedbe s razdobljem prije Drugog svjetskog rata. Kellogg je komentirao izjave bivšeg potpredsjednika SAD-a Mikea Pencea, koji je prošli tjedan rekao da bi rusko zauzimanje Ukrajine moglo biti praćeno napadom na NATO. "Apsolutno. Putina i Rusiju morate gledati kao ekspanzionističku silu. On želi ponovno uspostaviti Rusko Carstvo, samo pogledajte povijest. Dajte mu inč, uzet će milju", naglasio je Kellogg u intervjuu za Telegraph.

"U Münchenu 1938. Hitler je rekao da želi samo Sudete. Zatim Porajnje, pa Poljsku, a onda smo završili u Drugom svjetskom ratu. Povijest se ne ponavlja, ali se sigurno 'rimuje'. Upravo se to događa ovdje s Ukrajinom. Moramo odmah zaustaviti Putina", dodao je. General je također istaknuo da Putin "nikada nije prestao biti" agent KGB-a. "On ne razumije Zapad. Pravi se da ne govori engleski, ali govori, i uhvatili smo ga nekoliko puta prije. On je manipulator. Jedino što se tome može suprotstaviti je snaga, moć i sila", rekao je Kellogg.

Kellogg je podsjetio i na važnost reagiranja na ruske hvalisave tvrdnje o nuklearnom naoružanju, prisjećajući se razgovora Trumpa sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom. "Kad mu je Sjevernokorejac rekao da su nuklearna sila, Trumpov odgovor je bio: 'I mi smo. I ja imam crveni gumb. Veći je od tvog i moj bolje funkcionira.' Putin je realist i ako podignete ulog, on će odustati", rekao je. General je napomenuo i da rusko kršenje poljskog zračnog prostora dronovima 10. rujna nije bilo slučajno, već testiranje reakcije Zapada.

Ključne riječi
Rusija Keith Kellogg Vladimir Putin

