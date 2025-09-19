Naši Portali
SMJENE U MOSKVI

Bila je dovoljna samo jedna Putinova rečenica: Razriješen važan član kremaljske administracije

Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
19.09.2025.
u 06:19

Na pitanje o tome, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je: "Mogu potvrditi da je Dmitrij Nikolajevič Kozak dao ostavku. Na vlastiti zahtjev."

Ruski predsjednik Vladimir Putin razriješio je dekretom Dmitrija Kozaka dužnosti zamjenika šefa ruske predsjedničke administracije, a u dekretu od jedne rečenice nije naveden razlog za taj potez niti što Kozak namjerava učiniti.U ranijem priopćenju Kremlja navodi se da je Kozak, dugogodišnji dužnosnik u Putinovoj administraciji, dao ostavku. RBC je izvijestio da je Kozak poslao ostavku i da razmatra različite mogućnosti za ulazak u biznis.

Na pitanje o tome, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je: "Mogu potvrditi da je Dmitrij Nikolajevič Kozak dao ostavku. Na vlastiti zahtjev."

Kozak je radio uz Putina od 1990-ih, kada su zajedno bili u administraciji Sankt Peterburga, drugog najvećeg grada u Rusiji. Igrao je ključnu ulogu u nadzoru organizacije Zimskih olimpijskih igara 2014. u Sočiju.

rat u Ukrajini smjena Vladimir Putin

