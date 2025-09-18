Rusija skriva razmjere štete nakon raketnih napada Ukrajine: Zabranjuje se distrubucija snimki i fotografija

Na snimkama objavljenima na internetu 8. rujna vidi se nedavni ukrajinski napad na Rusiju u kojem flota dronova dalekog dometa i krstarećih projektila prelijeće crtu bojišnice u sumrak prije nego što pogodi ciljeve koji su, prema ukrajinskim izvorima, tvornice pretvorene u ruske zapovjedne centre u Donjecku i Makejevki, koje Rusija okupira od 2014. godine. Zahvaljujući društvenim mrežama, slike napada brzo su se proširile, prikazujući barem djeliće korištenog oružja i zone koje su bile mete. Unutar nekoliko sati ukrajinski analitičari geolocirali su brdo i identificirali što je vjerojatno bila glavna meta - zatvorena radio-elektronička tvornica Topaz.

Drugi ukrajinski Telegram kanal napisao je da je Rusija koristila tvornicu kao vojni zapovjedni punkt kada su je ukrajinske snage pogodile s pet krstarećih projektila. Dva vojna punkta pogođena su dronovima i onim što se čini kao barem jedan ukrajinski projektil-dron Peklo. Ukrajina rijetko potvrđuje napade na Rusiju, pa snimke dijeljene na društvenim mrežama, posebno na Telegramu, ostaju jedan od rijetkih načina za procjenu stvarnih rezultata udara. No tijekom prošle godine Moskva je sve češće zabranjivala distribuciju snimki napada u određenim područjima, očito pokušavajući spriječiti širenje panike unutar zemlje, što otežava procjene, piše Kyiv Independent.

Napad 8. rujna pokazao je novu razinu sofisticiranosti ukrajinskih zračnih udara. Različiti načini na koje su ukrajinski i ruski izvori širili vijesti o napadu dodatno su pokazali sve strožu rusku cenzuru takvih snimki. Isječci istog napada koje su širili mediji naklonjeni ruskoj vojsci bili su digitalno zamagljeni, s prikazima požara u krivom kontekstu, i fokusirani na smrt jednog civila na tzv. "oslobođenom teritoriju" (kako Rusija naziva okupiranu Ukrajinu). Ujutro 11. rujna, Vjačeslav Gladkov, guverner ruske Belgorodske oblasti, rekao je da je došlo do još jednog ukrajinskog napada na regiju, kao i na sam grad Belgorod, jedan od najvećih ruskih gradova u blizini ukrajinskog teritorija.

"Više od 30 bespilotnih letjelica jednostavno je palo u različitim dijelovima grada, pokušavajući posijati paniku", napisao je Gladkov. Detalji dostupni o napadu na Belgorod namjerno su znatno manje živopisni od onih iz Donjecka i Makejevke. U nastojanju da suzbije ovu "paniku", Gladkov je samo tjedan dana ranije zabranio distribuciju neslužbenih fotografija i videa s mjesta napada dronovima. "Dozvoljene su samo informacije koje su objavili službeni predstavnici državnih tijela", napisao je Gladkov 3. rujna. "Sada su državna tijela i sigurnosne agencije ovlaštene prve objavljivati informacije, nakon čega ih mogu prenositi mediji i drugi izvori - Telegram kanali, društvene mreže".

Ta je oblast sada jedna od 33 ruske regije koje zabranjuju distribuciju snimki napada dronovima. Broj je porastao s 23 u samo nekoliko mjeseci, prema Molfar Intelligence Firm, ukrajinskoj istraživačko-analitičkoj tvrtki. "Sadašnja zabrana ima za cilj prikriti i otežati procjenu rezultata napada dronovima na rusku vojnu i energetsku infrastrukturu", stoji u izvješću Molfara dostavljenom Kyiv Independentu. Iranski i ruski dronovi Shahed prelijeću ukrajinsko nebo od kraja 2022. Tek je nedavno Ukrajina počela provoditi duboke udare unutar Rusije.

"Dok su gotovo svi njihovi udari na nas poznati, našim poznatim udarima na njih treba dodati još barem dvostruko toliko", rekao je ukrajinski obavještajac u svibnju za Kyiv Independent. Nove blokade na društvenim mrežama, osobito na Telegramu, dodatno će otežati rad prikupljača podataka s ukrajinske strane bojišnice, poput Maksima Khorolskog, OSINT analitičara tvrtke Molfar Intelligence Firm. Sklonost ruske vlade da lovi i briše objave na društvenim mrežama posebno mu otežava posao.

"Kako bi podaci bili relevantni i potpuni, morate ih prikupiti prije nego što budu izbrisani, dakle reagirati brzo i pronaći informacije dok su još dostupne", rekao je Khorolskyi. Unatoč ruskom podrijetlu, Telegram ostaje glavni izvor informacija o ratu na ukrajinskoj strani, i za analitičare, i za vojnike, i za obične građane. Dok kontrole informacija onemogućuju da se točno utvrdi koliko danas više ukrajinskih dronova pogađa mete nego prije godinu dana, Khorolskyi kaže da "povećanje od pet ili više puta sigurno ne bi bilo pretjerivanje".

Ruska vlada također se oslanja na „prazan ček“ koji joj rusko društvo daje u vezi vanjske politike, pa i rata u Ukrajini, u zamjenu za održavanje unutarnjeg reda, objasnio je Khorolskyi za Kyiv Independent. „Ako rusko društvo dobije više informacija o uspješnim ukrajinskim napadima unutar Rusije, to definitivno podriva vjeru tog društva u svemoć Rusije kao države i u stanje na bojišnici.“